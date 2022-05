Lotte Scheldeman Vlaams kampioene 1500m: “Er zit volgens mij nog veel meer in”

Van afwachtend lopen was geen sprake. Het tempo lag behoorlijk hoog. “Iedereen wilde vooraan zitten waardoor het een warrige, chaotische race werd met veel trek- en duwwerk”, zei Scheldeman, die het knap afmaakte met een snelle laatste ronde en met ruim anderhalve seconde voorsprong won. “Ik wilde al aangaan op 1000m, maar omdat ik wat ingesloten geraakte, moest ik nog even wachten. Ik ben er dan wel goed uitgekomen. Ik heb goud gehaald én een persoonlijk record gelopen. Beide doelen zijn gelukt.”

Het is veelbelovend dat ze zo vroeg op het seizoen al haar record kan bijstellen. “Er zit volgens mij nog veel meer in. Ik ben vooral heel blij dat ik nu eindelijk rapper ben dan mijn record dat ik zeven jaar geleden als scholiere (ze liep in 2015 op de Nacht in Heusden 4.25.28, red.) neerzette. Het kan een les voor iedereen zijn dat het uiteindelijk loont als je erin blijft geloven en je blijft doorzetten.”

Terwijl ze zich vroeger meer op de 800m toelegde, verschuift de focus nu naar de 1500m. “Ik loop met heel veel plezier de 1500m. Ik vind het een zalige afstand om te doen en ik voel dat ik nog veel progressiemarge heb. Het zou mooi zijn moest ik binnenkort onder de 4.20 geraken. Dat zou haalbaar moeten zijn.”

Rani Rosius: spurtdubbel

Rani Rosius reef de spurtdubbel binnen op de 100m en de 200m. Ze deed dat in prima chrono’s van 11.52 en 23.65. “Na vier wedstrijden (reeksen en finale telkens) ben ik nu wel kapot”, reageerde Rosius. “Voor mij staat de 200m vooral in functie van de 100m. De bocht hier is echt een hoekje. Niet simpel. Gelukkig ben ik niet al te groot. Ik kan me inbeelden dat mannen, die nog groter zijn en nog sneller lopen, daar heel veel moeite mee hebben. Ik ben tevreden over allebei de tijden.”

Ze is de komende maanden te bewonderen op een reeks topmeetings in binnen-en buitenland. “Er komen nog heel wat wedstrijden aan, individueel én met de 4x100m. Dessau, Hengelo, de IFAM, De Nacht, Naimette, Regenburg en het BK onder andere. Ik kijk er naar uit.”

De Limburgse vrouwen verzamelden heel wat titels op het VK. Anne Schreurs won met voorsprong de 5000m. Eline Claeys was op de 400m horden in een millimeterspurt met Zoë Laureys nipt de snelste in 59.57. Babette Vandeput pakte discusgoud met een stevig record van 55m50.

