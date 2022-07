Lotte Scheldeman schittert op de 1500m

Lotte Scheldeman (25) bekroonde op de Nacht van de Atletiek in Heusden een slimme en sterke race met een nieuwe toptijd van 4.13.25. Ze finishte er als vierde in totaal en als eerste Belgische voor onder andere vijfvoudig Belgisch kampioene Sofie Van Accom, die ze op het BK nog voor zich moest dulden.

In het internationale deelnemersveld stond Lotte Scheldeman goed haar mannetje. De bronzen medaillewinnares van het BK cross en het BK 1500m deelde haar race verstandig in en dankzij een sterke slotronde rukte ze op naar de vierde stek in een prima chrono. Ze verbeterde haar PR met ruim twee tellen.

“Ik voelde me niet compleet stuk na de race. Vermoedelijk omdat ik in de winter echt wel een brede basis gekweekt heb”, straalde de tevreden loopster van atletiekclub ADD. “Er ontstond in het begin een gaatje tussen mij en de kopgroep. Maar ik heb me verstandig koest gehouden. Dat bleek achteraf de juiste keuze, want ik kon nog goed terugkomen. Het was fantastisch om hier in Heusden te lopen voor zoveel publiek. Ik dacht om het nummer drie nog te pakken en misschien het podium te halen, maar vooraan waren ze ook nog aan het versnellen.”

800m

De loopster uit Wintershoven heeft zich getoond op de 1500m de voorbije maanden. Nu wil ze eens kijken wat ze waard is op haar ‘oude liefde’, de 800m.

“Ik ga me nu weer even op de 800m focussen nadat ik me de voorbije periode echt wel goed geamuseerd heb op de 1500m. Ik heb echt genoten van de wedstrijden. Nu ga ik op jacht naar een snelle 800m. Alles onder mijn record van 2.05.61 zal top zijn. Ik ben in ieder geval al heel blij dat ik onlangs mijn record uit 2015 op de 800m eindelijk verbeterd heb. Maar ik voel me tegenwoordig wel meer een 1500m-loopster. Ik vind dat tempo heel aangenaam. Je kunt er ook wat tactisch lopen. In de korte crossen heb ik de klik gemaakt dat die iets langere afstand echt wel mijn ding kan zijn. Nu ik ook wat ouder ben en de snelheid misschien ietsje afbot omdat ik ook meer kilometers draai is dat een ideale keuze. Maar ik weet wel dat de snelheid van de 800m me goed van pas kan komen en daarom blijf ik ook 800m-wedstrijden lopen.”