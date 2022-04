Lotte Kopecky, daags na Parijs-Roubaix, ook tweede in internationale puntenrit: “Met oog op Nations Cup in Glasgow”

“Neen, dit was niet voorzien, zaterdag heb ik na Parijs-Roubaix beslist om de slotdag van de International Belgian Track Meeting mee te doen”, vertelde de winnares van de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianchi. “Met het oog op de Nations Cup op de piste in Glasgow eind volgende week.”

Op het programma van de slotdag van de internationale meeting in Gent stond voor vrouwen elite een scratch en een puntenkoers. In de scratch trok Kopecky in de finale eens goed door, maar daarna liet ze het lopen. In de puntenrit streed ze in haar regenboogtrui wel om de overwinning. Onderweg sprokkelde ze een aantal puntjes. In het tweede deel trok ze in de aanval en pakte ze met de Française Clara Copponi en de Japanse Yumi Kajihara een winstronde.

Weinig medewerking

“Ik was niet met de idee gestart dat ik deze puntenkoers absoluut moest winnen of dat ik zeker op het podium moest staan”, ging Kopecky verder. “Maar ik heb me wel geamuseerd, ook al kreeg ik tijdens de koers heel weinig medewerking van de andere rensters. Voornaamste doel van deze ‘last-minute-deelname’ was om het pistegevoel in de benen te krijgen, om de versnelling gewoon te worden. Want het is van het wereldkampioenschap in Roubaix in oktober van vorig jaar geleden dat ik op de piste koerste. Ben wel vaak op de piste komen trainen, maar competitie is nog wat anders.”

In Glasgow rijdt Kopecky eind volgende week zowel het omnium als de ploegkoers met Shari Bossuyt. Deze laatste werkte zaterdag ook Parijs-Roubaix af. “Een gewenst resultaat op die manche van de Nations Cup ga ik niet kleven”, ging de nationale wegkampioene verder. “Met een deftig resultaat naar huis komen en de nodige punten sprokkelen om de kwalificatie voor de pistewereldkampioenschappen in Parijs half oktober van dit jaar veilig te stellen. Dat is het opzet. Na Glasgow gaat bij mij de riem er even af. Na die rust start mijn voorbereiding op de Giro en de Tour.”