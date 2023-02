Lotte De Quick en VDK Gent sluiten Europees hoofdstuk af: “Groeiende focus op de bekerfinale. Derde keer, goede keer”

VolleybalHet Europees hoofdstuk is afgesloten voor VDK Gent. Met opgeheven hoofd verlaten de Gentse volleybalsters de CEV-competities. Een nederige vaststelling dat de zesde ploeg van de sterke Poolse competitie te hoog gegrepen is, wordt afgewisseld met een fierheid over het feit dat het team van coach Morand zo ver geraakt is.

Uitgeschakeld worden, vlak voor de kwartfinale van de Europese beker, is een verdienste. Dat is geen schande. “Ze waren te sterk”, geeft spelverdeelster Lotte De Quick ootmoedig toe. “Om een ploeg zoals Lódz te verslaan, moesten we meer dan honderd procent zijn. In de zeven jaar dat ik bij VDK Gent speelde, botsten we steeds op een Italiaanse topploeg tijdens de eerste ronde. Nu zijn we toch veel verder geraakt. Ons Europees parcours is geslaagd.”

Einde van zeven jaar VDK Gent

Lotte De Quick mocht van haar coach in Polen nog eens een set meespelen. “Tegen Kalmthout stond ik een aantal weken geleden ook even op het veld, daarvoor was het heel lang geleden”, grijnst de spelverdeelster van VDK Gent. “Het is om die reden dat ik na dit seizoen de Gentse ploeg verlaat en naar Oudegem trek. Ik ben altijd bereid om de concurrentie aan te gaan. Maar ik reken tegelijkertijd op meer speelkansen.”

“Het zal na zoveel jaar pijn doen om de VDK-familie te verlaten”, klinkt de setter plots weemoedig. “Daarom hoop ik om de Gentse club in schoonheid te verlaten. Er zijn nog veel uitdagingen. Iedereen weet dat we erop gebrand zijn om de bekerfinale te winnen. De Belgische beker hebben we nog nooit omhoog gestoken. Twee keer waren we er dichtbij. Derde keer, goede keer, zeker?”

Revanche

“Een nieuwe nederlaag in het Sportpaleis willen we niet meer meemaken”, herpakt Lotte De Quick zich kordaat. “Van de hockeyploeg heb ik ooit gelezen dat je eerst een finale moet verliezen, vooraleer je hem kan winnen. De zegehonger in ons team is inderdaad groter dan ooit. Vorig jaar hadden we geen enkele match verloren, tot de bekerfinale. Dan komt dat verlies veel harder aan. Dus kijken we dit jaar vastberaden uit naar een revanche.”

De spannende strijd - met vier ploegen die staan te dringen voor de beste plaatsen in de eindrangschikking van de Liga - is veelbelovend voor de play-offs. “Het is goed dat we alle andere concurrenten tweemaal ontmoeten tijdens de eindronde”, weet Lotte De Quick. “Dat is de eerlijkste formule. En dan hoop ik stiekem op beslissende titelmachten tussen Gent en Oudegem.”

