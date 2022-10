Lorenzo Vanhoolandt (Indulek Doltcini Erwetegem) na 4-2-zege tegen San Siro Deftinge: “Hier waren we heel erg gebrand op”

“Het is hoe dan ook een wedstrijd die heel erg leeft in de regio. San Siro Deftinge was vorig jaar de grote slokop en pakte zowel de titel als de beker en dan wil je zo’n ploeg ook graag kloppen. Het was ook voor coach Frederick De Pessemier een bijzondere wedstrijd, want hij leidde Deftinge vorig jaar naar de dubbel en bij de tegenstander waren ze ‘not amused’ dat hij daar de deur achter zich dicht trok. Wat mij betreft was het een wedstrijd die geen verliezer verdiende. Finaal waren wij wat efficiënter en dat besliste toch over winst of verlies.”

Foucquet

Hoewel er maar zes keer gescoord werd, was het toch een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken. Vaak pakte Deftinge uit met hoge pressie en ook Erwetegem wou er een open wedstrijd van maken. “Deftinge is een ploeg die heel goed druk kan zetten en daar hadden we het niet altijd makkelijk mee. Ze brachten Kenneth Foucquet enkele malen in de problemen en af en toe leidde dit tot balverlies, maar knap hoe Kenneth dit keer op recht zette. Wij gaan zeker niet zweven, maar na deze 19 op 21 moeten we dat plaatsje voor de play-offs op zak kunnen steken.”

Efficiëntie

In het verliezende kamp was het balen. Jeroen Schoukens speelde een sterke wedstrijd, maar het missen van een strafschop zou wel zijn rol spelen in het wedstrijdverhaal. “We wilden deze topper ook maar al te graag winnen. Op de ‘key moments’ lieten we het afweten. Vroeg in de wedstrijd krijgen wij een strafschop en die miste ik. Later in de wedstrijd kreeg Jorn Houck een schepcorner niet tot bij mij. Schepcorners en strafschoppen worden zelden gemist en dan is het jammer dat we net in zo’n wedstrijd niet thuis geven. Maar wij begraven de strijdbijl zeker niet. We moeten de jacht op de vierde plaats inzetten en in van zodra je in die play-offs zit is alles mogelijk. Ze zijn nog niet klaar met San Siro.”