Lorenzo Van Keymeulen (Kwik Eine) heeft MS, maar kan toch weer voetballen: “Gedacht dat dit over was”

In de loop van de maand mei voelde de 31-jarige Lorenzo Van Keymeulen dat er iets niet in orde was. “Ik had evenwichtsstoornissen, soms had ik geen gevoel in mijn benen, op een bepaald moment kon ik zelfs niet meer schrijven, echt angstaanjagend”, vertelt hij. “Uit een hersenscan bleek dat ik MS had. Ik kreeg een behandeling met Medrol. Dat heeft me geholpen. Binnen een tijdsspanne van drie weken was ik verlost van alle symptomen. Aan voetballen heb ik niet meer gedacht. In de eerste plaats probeerde ik mijn leven weer op orde te krijgen. En vooral gezond proberen worden. Gelukkig voel ik me stilaan beter en beter.”

Drie trainingen

Zodat Van Keymeulen half september zich toch weer aanbood op de trainingen van Stefan Brewaeys. In de thuismatch tegen Wortegem zat hij zelfs een eerste keer in de wedstrijdkern. Veel sneller dan verwacht. Bovendien viel hij na twintig minuten reeds in. Omdat Ismail Ouchen geblesseerd uitviel.

“Met amper drie trainingen in de benen”, gaat Van Keymeulen verder. “Trainer Stefan Brewaeys vroeg me of ik als invaller wou meegaan. Conditioneel ben ik zeker niet top. Van eind mei tot half september heb ik helemaal niets gedaan. Ik ga nog een paar weken nodig hebben om conditioneel in orde te geraken. Alle andere spelers hebben een hele voorbereiding achter de rug. Die heb ik moeten missen. Na mijn eerste zeventig minuten van het seizoen viel de reactie mee. Behalve een deel stramme spieren reageerde ik goed op de inspanningen.”

Volgende derby

Zodat Van Keymeulen voor de wedstrijd van zaterdagavond bij buur Nokere-Kruishoutem selecteerbaar is. Eine, dat eind vorig seizoen in het klassement steeds naar beneden moest kijken, hoopt na een eerste ook een tweede competitiezege te boeken. “Ik denk dat we beter gewapend zijn dan vorig seizoen, er steekt meer talent in ons team”, beweert Van Keymeulen. “Er mag natuurlijk niet veel gebeuren. Onze kern is niet zo groot.”