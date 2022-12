Lorenzo Heirwegh (Oudenaarde) na 1-1 bij Harelbeke: “Met al die jongeren is achttien punten niet zo slecht”

Geen Vladi Van De Wiel in de Oudenaarde defensie. Hij liep in de partij tegen Gent een voetletsel op, testte nog voor de aftrap, maar stond z’n plaats af. Zo kwam Thimo Spileers centraal achterin voor het eerst aan de aftrap. Op de hard bevroren grasmat was de eerste helft grotendeels voor Oudenaarde.

“Denk dat we verdiend op voorsprong klommen”, opende kapitein Lorenzo Heirwegh die met een vrijschop het hoofd van Mézine vond. “Op dat moment waren we aan het drukken. Niet dat we veel kansen afdwongen, maar we dreigden wel. Alleen jammer dat we in de toegevoegde tijd van de eerste periode die voorsprong ietwat onnozel weggaven. Op het middenveld had die bal misschien niet mogen vertrekken, in onze defensie hadden we zoveel ruimte niet mogen laten. Een doelpunt dat we niet hadden mogen slikken.”

Verbrugge redt

Thuisspeler Nfor dropte de bal achter de defensie van Oudenaarde waardoor Noppe alleen voor doelman Gillian Verbrugge opdook. Hij was geklopt. Na de hervatting waren de kansen voor de thuisploeg. Het was wachten tot een kwartier voor affluiten op de eerste bezoekende dreiging. Guillaume Cnudde trapte, onder het oog van opa Philippe De Smet, voorlangs. Ei zo na kregen de geelhemden in minuut 93 het deksel op de neus. Lander Feys reageerde sneller op een lange bal en verscheen oog in oog met Verbrugge die kon afweren en op die manier een belangrijk aandeel had in deze puntendeling. Zodat KSVO met achttien punten uit zestien wedstrijden de winterstop ingaat.

“Het is moeilijk om de eerste ronde samen te vatten”, zuchtte Heirwegh. “Die is nogal turbulent verlopen. Thuis tegen Torhout startten we overtuigend, maar we kenden ook een hele slechte periode. Niet vergeten dat we zeven of acht pionnen missen. Eén voor één vielen ze uit. Veel geblesseerden, ups-and-downs, het zat soms wat mee, andere keren zat het wat tegen, we kwamen eens goed voor de dag, in andere matchen was het minder. Met al die jonge gasten toch achttien punten gepakt: eigenlijk is dat niet zo slecht.”