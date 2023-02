Lorenzo Heirwegh (KSV Oudenaarde) na derbyverlies tegen Olsa Brakel (0-2): “We zitten aan 51 tegengoals”

“We startten heel goed, ik kreeg de indruk dat de wedstrijd rap gespeeld zou zijn”, begon aanvoerder Lorenzo Heirwegh z’n analyse. “Na twintig minuten had het twee- of drie-nul kunnen zijn. Twee maal gingen we alleen op de keeper af, we misten. Ik kwam ook eens langs rechts, maar de bal botste verkeerd en doelman Otte had het geluk dat hij de bal tackelend kon keren. Allemaal zaken die voor ons niet mee zaten. Maar dat wil niet zeggen dat wij de tweede helft volledig moeten stilvallen. Vooral dat is een grote ontgoocheling.”

Teleurstellend

“Bij 0-1 is er nog altijd niets gebeurd, maar na de rust begon Olsa uitstekend te counteren en wij vonden daar geen antwoord op”, aldus Heirwegh. “Nu moeten we echt wel de rug rechten en volgende week op Torhout de drie punten pakken. Dat we deze match verloren, ligt aan ons. We vergaten onszelf te belonen, bovendien gaven we te snel doelpunten weg. Intussen zitten we aan 51 tegengoals. Dat is veel te veel. We hebben geen ploeg om te zakken, Olsa speelde ons niet weg. Niet vergeten dat we voor aanvang van deze derby op één match na zes keer niet verloren. Tegen rechtstreekse tegenstanders als Wetteren, Harelbeke en Olsa waren er momenten dat we het naar onze kant konden toetrekken, maar we doen dat nooit. Dat is teleurstellend.”