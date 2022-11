Lorenzo Geerinckx met Tienen voorbij Beringen: “Slechtste match in jaren levert leuke resultaten op”

Lorenzo Geerinckx verontschuldigt zich bijna. “De zege en bijhorende punten waren meer dan welkom. De cijfers zijn wat ze zijn, maar de analyse mag gemaakt worden. De slechtste match in jaren levert leuke resultaten op. We doen goede zaken in de rangschikking. Offensief lukte er niets. Na het eerste quarter stond het 3-8. Dat is eerder een tussenstand die je in het volleybal verwacht en niet in het basketbal. In de eerste vijf minuten kwamen we niet tot scoren. We kregen nochtans een aantal open shots. We probeerden veel van buitenaf te scoren, maar het shot viel niet binnen. In de eerste helft lukten we geen enkele driepunter. Gelukkig waren we defensief wel bij de les, zodat het een match bleef. Ook in het derde quarter vlotte het nauwelijks beter. We sloten dat quarter trouwens af met een achterstand van tien punten. In het begin van het laatste quarter viel die eerste driepunter dan toch binnen. Het publiek ging achter ons staan en beetje bij beetje naderden we op Beringen. Uiteindelijk haalden we het toch met vijf puntjes verschil.”

Zege met gevolgen

Drie weken geleden prijkte Tienen nog op de voorlaatste plaats in de rangschikking. Plots heeft de ploeg de top vier in het vizier en dat is belangrijk. Lorenzo Geerinckx bevestigt. “Doordat we in poules met slechts 8 ploegen zitten, hangt alles dicht aan elkaar. Wie twee keer wint, leeft in euforie. Wie twee keer verliest, is een halve depressie nabij. In de terugronde moeten we thuis tegen Limburg en op Bornem punten zien te pakken. Die ploegen staan achter ons in de rangschikking, maar tegen beiden lieten we in de heenronde punten liggen. Volgende week nemen we het op tegen Turnhout. Die tegenstander bekampten we nog niet in deze competitie. Het nieuwe poulesysteem heeft trouwens een eigenaardig gevolg. De beste vier ploegen van beide reeksen spelen tegen elkaar verder om te promoveren. De laatste vier ontmoeten elkaar om niet te degraderen. Tot daar volgt iedereen. Merkwaardig daarbij is dat de punten van de eerste fase slechts deels worden meegerekend. Enkel de punten van de ploegen die je in de eerste fase ontmoette, blijven tellen. De andere punten komen te vervallen. Misschien zit er ergens een logica in, maar het is voor ons wel ‘raar’ om de boekhouding bij te houden.”