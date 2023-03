Lorenzo Geerinckx 2.0 groeit uit tot sterkhouder bij Tienen: “Een maagverkleining is een hulpmiddel. Gezonde eetgewoonten blijven belangrijk”

De voorbije seizoenen groeide Lorenzo Geerinckx uit tot een sterkhouder bij Tienen. De centerspeler zorgt niet alleen voor het reboundwerk onder de borden, maar brengt ook nuttige punten aan. Eind 2018 liet hij een maagoperatie uitvoeren. Zijn lichaamsgewicht daalde van 180 kilogram tot pakweg 125 kilogram. Eén derde minder dus. Hoe vergaat het de speler ruim vier jaar later? “Het gaat nog altijd prima met mij. Mijn lichaamsgewicht blijft stabiel. Mijn voeding blijft een aandachtspunt. Het is een misvatting die bij veel mensen leeft dat mensen met een maagverkleining mogen eten wat ze willen. Het blijft opletten. Een maagverkleining is een hulpmiddel. Gezonde eetgewoonten blijven dus belangrijk.”

Intussen wil een gezonde Lorenzo Geerinckx met Tienen het behoud afdwingen in eerste landelijke. “In het vernieuwde systeem met een poule van acht ploegen zijn er minstens vier dalers. Dat aantal kan zelfs nog oplopen tot zes. We moeten proberen om alle thuismatchen te winnen. In dat opzicht is het duel tegen Ieper belangrijk. Daarnaast zouden we nog één of twee keer buitenshuis punten moeten kunnen pakken. Ik wil met de ploeg graag in eerste landelijke blijven. Mijn toekomst ligt ook in Tienen. Ik woon nu in de stad. Intussen kom ik al tien jaar voor de club uit en ben ik ook aan de slag als jeugdcoach.”