Lorenzo Berwouts (Sparta Petegem) na twee gemiste strafschoppen: “Bij leider Aalst moeten we winnen”

“Tegen Zelzate kwamen we vroeg achter, nochtans waren we niet slecht gestart, want zowel ik als Thomas Vande Velde kregen voordien al een goeie mogelijkheid”, vertelde Lorenzo Berwouts. “De eerste corner die we toestonden, leverde Zelzate een doelpunt op. Op die fase waren we niet scherp genoeg. Nog geen twintig minuten later pakten we een ongelukkige tweede goal.”

Rechtdoor getrapt

Het zag er halfweg niet goed uit voor de uittredende kampioen. Trainer Bert Dhont liet centrale verdediger Brian Vercruysse tijdens de rust in de kleedkamer en bracht de wederoptredende Davy Joye in. Acht minuten na de hervatting trapte Berwouts een vrije trap rechtstreeks binnen. Daarna liet hij twee strafschoppen liggen.

“Vanop elf meter lukte het zondag niet, van twintig meter verder wel”, zuchtte de Petegemse aanvaller. “Mijn eerste penalty werd door de keeper gered. De rebound kwam bij mij, maar een verdediger verhinderde de 2-2. Toch wel, ik besliste ook de tweede strafschop voor mijn rekening te nemen. Ik wou mijn verantwoordelijkheid nemen en besliste om hard rechtdoor te trappen. Omdat ik verwachtte dat de keeper een hoek zou kiezen. Dat deed hij niet. De bal sloeg tegen zijn scheenbeen. De rebound kwam bij Sam Blancke, maar die verzilveren was heel moeilijk. Gelukkig kwamen we via Thomas Vande Velde toch nog langszij. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we een punt pakten. Ook al was Zelzate de hele tweede helft amper gevaarlijk en waren wij baas.”

Efficiënter worden

Sparta trekt zaterdagavond met zes punten achterstand naar leider Aalst. Flankaanvaller Rienes Vanborm kijkt geschorst toe, want hij pakte tegen Zelzate z’n zesde gele kaart. “Voor ons zit er niets anders op dan in Aalst te winnen”, blikte Berwouts vooruit. “Daar gaan we voor. Misschien dat we achteraf met een puntje tevreden kunnen zijn, maar we gaan zeker op zoek naar de drie punten, dat doen we altijd. Want we willen in de top van het klassement blijven meedraaien. Wat mezelf betreft, denk ik dat ik bijna weer op het niveau van de terugronde van vorig seizoen zit. Alleen laat ik nog iets te veel kansen liggen.”

