Lorenzo Berwouts en Rienes Vanborm zetten Petegem op kop: “Weer kampioen spelen niet eens een must”

Sparta Petegem won woensdagavond de inhaalmatch tegen Jong Cercle (2-0) en is in tweede nationale A de nieuwe leider. Minstens tot zaterdagavond, tot de dichtste achtervolgers Lokeren-Temse en Jong Cercle een onderling duel afwerken. Sparta ontvangt zondag KSV Oudenaarde.

Tegen Jong Cercle scoorden Lorenzo Berwouts (70’) en Rienes Vanborm (86’). “We hadden voor de rust al moeten scoren”, vond Berwouts. “Ik kon eens alleen op de keeper af, maar plaatste de bal langs de verkeerde kant van de paal. We troffen ook lat en paal. Denk dat het voor de toeschouwers een leuke eerste helft was want het ging wat op en neer, maar wij zorgden voor meest doelgevaar. We hadden wat efficiënter moeten zijn.”

Halfweg stond de beginscore nog op het bord. “In het begin van de tweede helft waren de bezoekers iets dominanter, maar geleidelijk namen wij het weer van hen over”, ging Berwouts verder. “Toen Anton Vanborm op rechts een actie opzette liet z’n broer Rienes de bal door. Ik stond moederziel alleen aan de tweede paal en rondde af. Ons tweede doelpunt was heel mooi. De ingevallen Olivier Luckx dropte de bal achter de bezoekende defensie. Rienes Vanborm stifte de bal over de keeper. Heel slim afgewerkt van hem!”

Veel toppers

Zodat Petegem drie punten rijker was. De groen-zwarten tellen één punt meer dan titelfavoriet Lokeren-Temse, twee meer dan Jong Cercle. De kansen om de titel van vorig seizoen te hernieuwen lijken weer te stijgen. “Iets wat voor ons niet eens hoeft”, benadrukte Berwouts. “Eind februari zullen we zien of we nog altijd meedoen voor de titel. Want er wachten ons de volgende weken een paar lastige opdrachten. Begin februari komt Aalst naar ons, de week nadien spelen we bij Jong Cercle, daarna komt Racing Gent bij ons en eind volgende maand trekken we naar Daknam. Daarna zullen we weten wat mogelijk is.”

De eerste opdracht is zondag een thuismatch tegen Oudenaarde. “Voor ons de derde wedstrijd in acht dagen, tegen zondagnamiddag zullen we voldoende fris zijn, daar gaan we wel over waken”, aldus Berwouts die volgende week 26 wordt. “We weten dat we vanaf de aftrap scherp moeten zijn. Vroege tegengoals moeten we vanaf nu toch wel proberen vermijden.”