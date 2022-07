Lorenz Van de Wynkele begint woensdag aan de Ronde van Aosta: “Rol spelen in iets minder lastige etappes”

wielrennen beloftenLorenz Van de Wynkele heeft z’n derde podiumplaats van het seizoen beet. Nadat hij de Coppa Zappi in Italië als derde afsloot en in de kermiskoers in Kluizen tweede eindigde, werd hij zaterdag tweede in de Omloop der Zevenheuvelen.

Nochtans had de twintigjarige belofte uit De Pinte geen perfecte voorbereiding op deze manche van de Road Series. Het startschot in het Nederlandse Berg en Dal weerklonk zaterdagvoormiddag om 9.45 uur. “Ik was pas rond drie uur ’s nachts in het hotel, want mijn vlucht vanuit Italië had heel veel vertraging”, verduidelijkt Van de Wynkele. “Ik heb geprobeerd om nog wat te slapen, maar als je denkt dat je moet slapen, lukt het natuurlijk niet.”

Ondanks die korte nachtrust haalde de pion van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens de finale van deze wedstrijd over 2.300 hoogtemeters. En had hij zelfs uitzicht op de overwinning. In de slotronde zette Vincent Van Hemelen alles op alles. De pion van Lotto-Soudal rondde die solo af.

Gerekend op spurt

“In de kopgroep zaten drie renners van Metec en twee van Minerva: ik dacht dat zij het gaatje op Van Hemelen zouden dichten, maar ze zaten vooral naar elkaar te kijken”, zucht Van de Wynkele. “In de slotronde speculeerde ik zaterdag op mijn sprint. Spijtig genoeg was het een spurt om de tweede plaats. Los daarvan was het van mijn kant een goeie prestatie. Voor mij ook de bevestiging dat mijn conditie, na de Baby Giro, helemaal in orde kwam. Met mijn vriendin verbleef ik vorige week vijf dagen in Italië. Ik heb er twee dagen achter een gehuurde scooter getraind, de andere dagen vooral gerust. Dat heeft me deugd gedaan. Al ben ik het hele weekeinde het tekort aan slaap in de nacht van vrijdag op zaterdag wel blijven voelen.”

Geen topklimmer

Woensdag komt Van de Wynkele voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière aan de start van de prestigieuze Ronde van Aosta. Dit keer gaat deze rittenkoers voor beloften weer over vijf dagen. “De etappes voor de echte berggeiten zullen met mijn 71 kilogram te lastig zijn”, vermoedt hij. “Een topklimmer ben ik niet. In de iets minder lastige ritten probeer ik een rol van betekenis te spelen.”

