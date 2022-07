Lorena Wiebes wint massasprint en neemt in Baloise Ladies Tour leiderstrui over van Ellen Van Dijk

Wielrennen vrouwen eliteNadat Ellen Van Dijk woensdagavond in Utrecht de proloog won schreef Lorena Wiebes in Olsene de eerste rit van de Baloise Ladies Tour op haar naam. De spurtbom van DSM is de nieuwe leider.

Marieke De Groot (36) domineerde het eerste deel van de etappe. In een solo van circa dertig kilometer liep ze maximum vijftig seconden uit. Ze pakte de eerste rush en veroverde de gele leiderstrui van dit nevenklassement. Een tweede noemenswaardige vlucht kwam tot stand tijdens de zes lokale ronden. De Italiaanse Valentina Scandolara gaf de aanzet, de Française Typhaine Laurance pikte aan, wat later ook Loes Sels. Demi Van Dijke probeerde dat gaatje te dichten, maar werd weer gegrepen. In de slotronde werd ook dit trio ingelopen. Dus werd het een massasprint, door Wiebes overtuigend afgerond.

Tiende zege

“Toen we de drie aanvallers te pakken hadden probeerden we tempo te houden”, vertelde Wiebes. “We raakten elkaar kwijt, maar Pfeiffer Georgi kon wel bij mij blijven. Dus was het zaak om eerst wat te proberen profiteren van de andere teams. Pfeiffer nam op zes- of zevenhonderd van de streep over. Voor mij was het nog een koud kunstje om de klus af te maken.”

Wiebes boekte haar tiende zege van het seizoen. Dankzij de boniseconden - twee van de eerste tussenspurt, tien van de ritzege - nam de Nederlandse de blauwe leiderstrui over van haar landgenote Ellen Van Dijk die in de proloog in Utrecht elf seconden sneller was. Wiebes trekt met één seconde voorsprong naar de vrijdagetappe in Herzele, een rit die onder meer over Berendries en Eikenmolen gaat.

Naar Herzele

“Een rit die wat uitdagender wordt”, besefte Wiebes. “Wellicht gaan we in Herzele met een kleiner peloton naar de streep. Ik hoop de blauwe leiderstrui vast te houden tot de tijdrit van zaterdagavond in Knokke. In onze ploeg heeft Pfeiffer Georgi best een goeie lange tijdrit in de benen. We staan met vijf van de ploeg in de top elf. Dat zullen we proberen uitspelen.”

Wiebes voert naast het algemeen klassement ook de puntenranking aan en is beste Nederlandse. Fien Van Eynde (beste Belgische) en Pfeiffer Georgi (jongeren) behielden respectievelijk de zwarte en witte leiderstrui die ze in de proloog veroverden.

