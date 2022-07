Lorena Wiebes triomfeert ook in Herzele: “Zonder te weten raakten we na tussenspurt met tien voorop”

Bisnummer voor Lorena Wiebes in de Baloise Ladies Tour! Nadat ze donderdag in Olsene een massaspurt won was ze vrijdag in Herzele de snelste van tien. Wiebes dreef in de stand haar bonus op Ellen Van Dijk op tot elf seconden.

Liane Lippert en Ellen Van Dijk voerden tijdens de beklimming van de Berendries de forcing. “Met de ploeg hadden we het plan deze etappe vanaf de Berendries hard te maken”, verduidelijkte Wiebes. “Mijn Duitse ploeggenote Liane Lippert ontsnapte met Ellen Van Dijk. Waardoor de andere ploegen moesten rijden. Helaas kreeg Liane met een lekke band af te rekenen. Waardoor wij ons oorspronkelijk strijdplan moesten verlaten.”

Met tien voorop

Het kwam tot een hergroepering. Bij de eerste doortocht aan de streep in Herzele vielen boniseconden te verdienen. Wiebes pakte drie tellen, het maximum. Zodat ze in de stand op Van Dijk uitliep tot vier seconden. “We gingen voor die tussensprint, maar zonder dat we het wisten raakten we met acht voorop”, aldus Wiebes die wegglipte met ploegmakker Pfeiffer Georgi, onze landgenote Marthe Truyen, Frans kampioene Audrey Cordon Ragot, de Canadese Alison Jackson, de Australische Georgie Howe, de Française Anaïs Morichon en de Amerikaanse Lilly Williams. Deze laatste ging snel overboord. Ellen Van Dijk sloot vlug aan. Een voorbeeld dat door Evy Kuijpers en Daria Pikulik werd gevolgd. Dit tiental fietste de groep op bijna vier minuten. Wiebes pakte ook de tweede rush en liep twee tellen verder uit op Van Dijk die bij die tussenspurt één boniseconde pakte.

Solo Georgie Howe

“Zodra Ellen en Evy voorin verschenen liepen we steeds verder uit”, ging Lorena Wiebes verder. “Dat Georgie Howe twintig kilometer van het einde alleen voorop raakte was voor ons prima. In de laatste lokale ronde legde mijn ploeggenote Georgi het tempo zodanig hoog dat we de ene renster makkelijk terughaalden. Eigenlijk hoefde ik enkel maar te volgen. Ik kwam aan het wiel van Ellen Van Dijk uit de laatste bocht en kon het afmaken.”

Vier leiderstruien

Van Dijk werd op één seconde tweede, de Poolse Pikulik derde, Truyen vierde. Wiebes trekt met vier leiderstruien – algemeen, punten, rushes en beste Nederlandse – naar de start (10.45 uur) van de etappe Cadzand-Knokke. Truyen nam de zwarte trui van beste Belgische over van Fien Van Eynde, Pfeiffer Georgi voert steeds het jongerenklassement aan. Zaterdagavond staat nog een tijdrit in Knokke op het programma, Deinze is zondag het decor van de finale.