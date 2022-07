Lorena Wiebes scoort in Baloise Ladies Tour zuivere hattrick, maar vreest dat Ellen Van Dijk in tijdrit één minuut pakt

Zuivere hattrick van Lorena Wiebes in de Baloise Ladies Tour! Nadat ze de ritten in Olsene en Herzele won zette ze zaterdag de ochtendrit tussen Cadzand en Knokke-Heist op haar naam. De Nederlandse zit steviger in het blauw.

Seconden sprokkelen! Dat was voor Lorena Wiebes de opdracht in de halve rit tussen Cadzand en Knokke. Ze pakte er drie bij de enige tussenspurt van deze etappe en rondde zoals verwacht ook de massaspurt af, goed voor zes boniseconden. In deze etappe over 83 km was er slechts één noemenswaardige ontsnapping. De Nederlandse Jeanne Korevaar en de Zweedse Clara Lundmark liepen tot 45 seconden uit. In de vierde en laatste lokale ronde werd het duo gegrepen. Na perfect werk van Team DSM. Wiebes maakte het af.

Genoeg overschot

“Op zich was het vrij gemakkelijk om deze rit te controleren”, beweerde Wiebes. “Met de ploeg zaten we altijd voorin. Toen twee rensters voorop raakten draaiden we met drie van de ploeg rond. Liane Lippert, Pfeiffer Georgi en ik mochten zich sparen voor de finale. Toen dat duo ingerekend was hielden we het tempo goed strak. In de laatste rechte lijn zat de wind op de neus. Chloe Hosking ging vroeg aan. Ik moest mee. Gelukkig kon ik mijn spurt iets later inzetten dan haar. Zodat ik genoeg overschot had.”

Amber Van der Hulst en Letizia Paternoster strandden op de dichtste ererang. Voor Wiebes is dit niet de eerste hattrick in een rittenkoers. In 2019 scoorde ze in China al eens een drie op een rij, eerder dit seizoen deed ze hetzelfde in Engeland. In de Baloise Belgium Tour is dit niet de eerste hattrick. Jolien D’hoore won in 2015 drie ritten na elkaar (Philippine, St-Laureins en tijdrit in St-Laureins).

Vier leiderstruien

Wiebes begint met twintig seconden voorsprong op Ellen Van Dijk aan de individuele tijdrit over 15,6 kilometer. “Ellen is supersterk, ik verwacht dat zij op iedereen meer dan één minuut pakt”, blikte de renster van Team DSM vooruit naar de voorlaatste opdracht in deze Baloise Ladies Tour. “Ik moet hopen op een goeie tijdrit om in de slotetappe zondag in Deinze op het eindpodium te geraken.”

Net als in Herzele vrijdag voert Wiebes vier klassementen aan: de algemene stand, puntenstand, rushes en beste Nederlandse. Marthe Truyen blijft beste Belgische, Pfeiffer Georgi beste jongere.