Lorena Wiebes maakt favorietenrol waar in GP Oetingen: “Dit parcours is zeer uitdagend”

Menigeen had Lorena Wiebes bovenaan de pronostiek geplaatst. De Nederlandse was in 2019 nog Europees kampioene en beschikt over een vlijmscherpe sprint. “Dit was mijn eerste overwinning in dit prille seizoen. Ik vond het een heel mooie wedstrijd, het parcours was zeer uitdagend. Ik hoop dat in de toekomst nog meer ploegen de weg zullen vinden naar Oetingen. Met de ploeg (Team DSM, red.) konden we enkel maar verliezen vandaag. Ik vind het dan ook bijzonder dat we als een blok hebben gereden. Toen er in de finale werd aangevallen, hebben we steeds het hoofd koel kunnen houden. In de laatste rechte lijn kon ik vlot uit het wiel komen. Het verschil aan de finish leek me toch heel duidelijk.”