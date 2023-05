Lore Hillewaert en Braxgata zeker van de tweede plaats: “Ik geniet van de rol die ik kreeg”

VOETBAL DERDE NATIONALE B Geen mirakel voor KVC Houtvenne, dat promotie nu moet afdwingen via de eindronde. Freddy Mombongo-Dues: “Nog twee finales”

Met een 1-3-overwinning op het veld van rode lantaarn Beringen deed KVC Houtvenne zaterdagavond wat het moest doen. En dan was het afwachten of er zich de dag nadien misschien nog een klein mirakel zou voordoen. Helaas liet ook kampioen Wezel Sport zich niet verrassen in Wellen en dus is Houtvenne aangewezen op de eindronde om alsnog de felbegeerde promotie naar tweede nationale af te dwingen.