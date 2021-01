Lore Capoen met Upkot Sparta Laarne kansloos tegen Mechelen: “Gebrek aan rotatie hypothekeerde onze kansen”

Mechelen kende een blitzstart in Laarne. Na amper drie minuten had het al een voorsprong van 0-12 bij elkaar gespeeld. “We kwamen in het eerste kwart gewoon tekort”, zegt Lore Capoen onomwonden. “Mechelen is een heel wisselvallige ploeg. Vandaar dat we startten met de idee dat we misschien voor een verrassing konden zorgen, maar dan moet alles al erg goed meezitten.”

Dat was niet het geval. Kim Beeckmans doet dit seizoen niet mee door Covid-19, Inge Meylemans is licht geblesseerd en ook Hanne De Wilde was er niet bij. “Dat zijn drie forwards of guards die je mist in de rotatie en dat voel je meteen”, weet Capoen. “Daardoor moest Ilse Deforche veertig minuten volmaken. Ook de starting five was anders dan iedereen gewend is. We gingen overhaast aan de slag en kwamen al snel fysiek tekort.”

Geen leuke wedstrijd

Nochtans was de kloof met negen punten (12-21) na het eerste kwart niet onoverbrugbaar. “Bij Mechelen ging elk shot erin, terwijl wij pech kenden bij de afwerking”, klinkt Capoen ontgoocheld. “Hoewel we telkens een open shot creëerden, moesten we de bal toch iets langer rondgespeeld hebben.”

“Uiteindelijk is het geen leuke wedstrijd geworden. Met dertig punten verschil verliezen is best frustrerend. Ook door persoonlijke foutenlast. Maar we hebben getracht er het beste van te maken”, stelt Capoen. “Het budget van Mechelen ligt vijfmaal hoger dan dat van Laarne. Je kan een profclub niet vergelijken met een team bestaande uit studenten en werkmensen. De coach heeft nog wat nieuwe zaken geprobeerd in defense en offense.”

Zaterdag tegen Luik

Upkot Sparta Laarne ontvangt zaterdag Luik. “Die ploeg is van hetzelfde kaliber als Kangoeroes, zelfs nog een tikkeltje sterker”, meent Capoen. “Luik heeft sterke individuele speelsters. Maar wij spelen thuis en gaan voluit voor winst. We hebben niets te verliezen. Er moet maar eens één iemand on fire staan. Dat weet je nooit op voorhand”, besluit Capoen hoopvol.

Quarters: 12-21; 28-47; 39-70; 50-83.

Lees ook: basketbal in Top Division Women