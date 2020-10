Loodzware poule voor Filou Oostende in de Champions League

Landskampioen Filou Oostende begint woensdag in Istanbul aan het nieuwe basketbalseizoen met de eerste wedstrijd in de poulefase van de Champions League. Het team van trainer Dario Gjergja gaat er op bezoek bij het Turkse Darüssafaka Tekfen.

Het wordt de vijfde opeenvolgende campagne voor de kustploeg in de Champions League, de op één na belangrijkste competitie in Europees verband. Omwille van het coronavirus besliste de FIBA enige tijd geleden om het format compleet te wijzigen. Geen vier poules van acht teams meer, maar acht groepen met vier clubs. Dit betekent dat Oostende geen veertien, maar slechts zes wedstrijden moet spelen.

Na de hervorming belandde de kustploeg in een loodzware poule met Darüssafaka Tekfen (Turkije), Happy Casa Brindisi (Italië) en San Pablo Burgos (Spanje). Zowaar drie clubs die tot dusver nog nooit tegenover de Belgische recordkampioen stonden. Darüssafaka Tekfen uit Istanbul heeft heel wat ervaring op het Europese parket. In de afgelopen vier seizoenen speelden de Turken driemaal in de Euroleague en wonnen ze in 2018 de Eurocup. Nadat Darüssafaka begin dit jaar de bekerfinale verloor tegen Fenerbahce, werd de start van de nationale competitie gemist met vier nederlagen uit vijf gespeelde duels.

New Basket Brindisi

Voorts vinden we in poule H New Basket Brindisi uit het zuiderse Apulia terug, een vaste waarde in de Lega Basket Serie A. De Italiaanse verliezend bekerfinalist verloor de eerste match van het nieuwe seizoen in en tegen Venezia, maar won de vier daaropvolgende competitiematchen en staat momenteel knap tweede na ongeslagen leider Milaan. Brindisi heeft met scherpschutter D’Angelo Harrison en forward Derek Willis twee Amerikanen in huis die tot dusver mooie statistieken lieten noteren. In Europa gooiden de Italianen nog geen hoge ogen. Vorig seizoen eindigden ze troosteloos laatste in hun poule met een 5-9.

San Pablo Burgos

San Pablo Burgos is de huidige kampioen van de Champions League en bijgevolg de uitgesproken favoriet in deze groep. De eerste deelname aan een Europese competitie was meteen prijs voor de Spanjaarden na een ongezien parcours vanuit de tweede kwalificatieronde. De club werd in 1994 gesticht, maar richtte pas vijf jaar geleden een professioneel team op. Het vierde seizoen in de Liga Endesa werd intussen aangevat met vier zeges uit zes wedstrijden.

Het wordt bij de Spaanse club vooral uitkijken naar de Amerikaanse guard Thad McFadden, die uitgeroepen werd tot MVP van de onlangs afgewerkte Final Eight van de Champions League. Burgos heeft maar liefst negen verschillende nationaliteiten in de rangen, waarvan slechts drie Spanjaarden deel uitmaken. International Xavi Rabaseda springt hierbij het meest in het oog met zeges in de Euroleague (2010) en de Spaanse titel met FC Barcelona in 2012. Met de Kroatische torens Goran Huskić (2m10) en Dejan Kravić (2m13) trekt Burgos op 11 november naar Oostende.