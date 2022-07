Lone Meertens (AG Insurance - NXTG) is enige Limburgse aan de start van de Tour de France voor vrouwen: “Gezond zenuwachtig en dat is goed”

VrouwenwielrennenZondag gaat de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen van start. Het aantal Belgen aan de start is op twee handen te tellen: acht. Voor het aantal Limburgers in de Tour des Femmes volstaat één vinger: Lone Meertens. De Bilzense is niet aan haar eerste grote ronde toe, eerder stond ze al twee keer aan de start van Giro. “Toch lijkt dit het hoogste niveau te worden dat ik ooit reed. Nerveus? Gezond zenuwachting”, lacht Lone Meertens.

Het wielerverhaal van Lone Meertens is nog niet lang. De voormalige triatlete maakt nog maar sinds 2020 deel uit van het profpeloton. Na twee seizoenen bij Lotto-Soudal, stapte de Zuid-Limburgse over naar het AG Insurance-NXTG Team van ploegleidster Jolien d’Hoore. Meertens is nog maar 24 jaar oud, maar ze is wel de oudste van haar team. Wordt ze dan wegkapitein? “Toch niet, er zijn in mijn ploeg jongere meisjes die al langer op de fiets zitten. Zij hebben wat dat betreft veel meer ervaring.”

Ritten aangestipt

Meertens start zonder grote ambities. Ze rijdt vooral in dienst van. “Van twee rensters. We hebben de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston die snel is aan de meet. Het zal zaak zijn haar perfect af te leveren in de finale. Daarnaast gaat onze Zweedse Julia Borgström voor een goed eindklassement. Daarvoor zal er ook moeten gewerkt worden”, aldus Meertens die zelf ook haar ritjes uitgekozen heeft. “Ik heb de vierde, vijfde en de zesde rit aangestipt. Misschien is er daarin iets mogelijk voor mij.”

Pittige start

Helemaal nieuw is het grote rondewerk niet voor Meertens die eerder al twee keer de Ronde van Italië reed. “Ik denk nochtans dat de Tour in niks te vergelijken is met de wedstrijden die ik al gereden heb. We zijn sinds vrijdag in Parijs zodat we ons in alle rust kunnen voorbereiden op de start van de Tour.” Die begint met een criterium op de Champs-Élysées. Een opwarmertje? “Vergeet het maar. Er zal van bij de start gevlamd worden en dan wil je niet op het einde van het lint hangen.”

“Bovendien liggen de kasseien allerminst goed en de laatste kilometers gaan ook nog eens in stijgende lijn. Het mag dan maar 80 km zijn, het wordt ongetwijfeld één van de pittigste ritten. Ik verwacht dat alle ploegen zich meteen willen laten zien. Geen tijd dus om rustig in te lopen.”