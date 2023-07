Lommelse kapitein Glenn Neven in de wolken over stage in Oostenrijk: “Omgeving zet aan om hard te werken”

Voetbal derde nationale A Dennis Van Der Putten zet punt achter carrière na promotie naar nationale met Wam­beek-Ter­nat: “Tijd voor andere zaken in het leven”

Voor iedere voetballer zou het een hoogtepunt zijn: promoveren naar nationale. Dennis van Der Putten speelde met Wambeek Ternat kampioen in eerste provinciale. De kapitein deelde in de feestvreugde, maar zal de promotie niet meemaken. Hoewel hij op het terrein nog altijd een meerwaarde was, besloot Van der Potten te stoppen met voetballen.