Lommels team Belgium Racing met duidelijke agenda naar Zandvoort voor vijfde en zesde race van de Porsche Carrera Cup

“Na twee weekends in België, trekt de Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerst de landsgrenzen over”, weet Dylan Derdaele. “Ik hou goede herinneringen over aan Zandvoort want ik won vorig jaar de twee wedstrijden op de Nederlandse duinenomloop en pakte ik daarmee de leiding in de tussenstand. Dit jaar liggen de kaarten anders en zal het er vooral op aankomen een constant en foutloos weekend af te werken. Ik stond dit jaar nog niet op het podium in de Porsche Carrera Cup Benelux en daar wil ik de komende dagen verandering in brengen. Dat zou ook voor het team een mooie beloning zijn!”

“Ik ben blij dat ik er in Zandvoort kan bij zijn, ondanks mijn drukke professionele agenda”, lacht Koen Wauters. “Net als Dylan, heb ik in de tussenstand wat goed te maken, zeker nadat ik bij de vorige manche in Zolder door omstandigheden geen punten sprokkelde. Ik voel me echter steeds meer op mijn gemak in de Porsche 911 GT3 Cup en dat schept vertrouwen. Net als bij de vier vorige wedstrijden wil ik vooral ervaring opdoen en de wagen beter onder de knie krijgen, maar ik merk dat de ruwe pace wel goed zit. Wat mij betreft moeten we dus zeker mikken op ereplaatsen. Ik hoop daarom vooral uit de problemen te kunnen blijven tijdens de races, want ik ben ervan overtuigd dat het podium niet al te veraf zal zijn in dat geval. Ik heb er in elk geval enorm veel goesting in!”