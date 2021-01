Lommel zet na rust scheve situatie recht tegen RWDM

Indooratletiek Noor Vidts verbetert zich op de vijfkamp in zaal en lonkt naar het EK in Polen

20:58 Noor Vidts won niet alleen de vijfkamp in het Franse Aubière, maar verbeterde haar PR in de discipline tot 4.665 punten of een verbetering van 36 punten. In dit prille jaar vol afgelaste wedstrijden lukte ze daarmee zelfs de beste wereldprestatie en vermoedelijk een ticket voor het EK indoor in het Poolse Torun.De Europese atletiekfederatie selecteerde reeds vijf vrouwelijke atleten (waaronder Nafi Thiam) voor de vijfkamp van het komend EK in Torun. Daar zullen nog zes à zeven vrouwen bijkomen op basis van de resultaten van het aan gang zijnde winterseizoen.