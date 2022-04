Lommel SK wint verdiend van Deinze en sluit seizoen in schoonheid af

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Alain Hermans en Torpedo Hasselt duelleren met Schoonbeek-Be­verst voor een plaats in nationale: “Yves Beckers heeft schrik en terecht”

In eerste provinciale woedt de titel- en promotiestrijd in alle hevigheid voort. Zo gaat leider Achel zaterdag op bezoek bij Alken en staat Schoonbeek-Beverst zondagmiddag voor een moeilijke verplaatsing naar promotieconcurrent Torpedo Hasselt. De Hasseltse club telt weliswaar zes punten achterstand op Schoonbeek, maar zit met een 12 op 12 in een positieve flow en kan bij winst tot op drie punten naderen. “Schoonbeek-Beverst is op papier misschien wel de betere en rijpere ploeg, maar onze jonge gasten blijven gemotiveerd en willen absoluut winnen”, klinkt Torpedo-trainer Alain Hermans strijdvaardig.

