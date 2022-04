Lommel SK pleegt de perfecte hold-up (2-1) en stelt titelfeest KVC Westerlo voorlopig nog even uit. Coach Jonas De Roeck: “We verdienden het niet om deze match te verliezen”

Westerlo kon de titel al ruiken zaterdagavond in het verre Lommel en de leider nam, met de steun van de meegereisde supporters in de rug, ook nu het heft weer meteen in handen. Na twee gemiste kansen was het in minuut 12 dan toch raak, toen de mee opgerukte Seydoux de 0-1 binnen trapte. Westerlo al vroeg op rozen dus, waarna Foster vanop de stip alle twijfels had kunnen wegnemen. Doelman De Busser maakte zijn foutje goed, door de slecht gemikte strafschop uit zijn doel te ranselen. Een kantelmoment zo bleek, want met twee treffers in blessuretijd van de eerste helft pleegde een tot dan onzichtbaar Lommel de perfecte hold-up.

Foutjes gemaakt

“Dat is voetbal”, verbeet coach Jonas De Roeck na afloop de ontgoocheling. “Wij hadden de match in de eerste helft kunnen en moeten beslissen, maar we lieten de kansen liggen. De 1-1 was een mooi schot van Rosa en bij die tweede tegengoal werden er inderdaad foutjes gemaakt. Daar werd er iets te laks verdedigd. We hebben nog altijd een vrij jonge ploeg. Ook hier moeten we uit leren. Op moeilijke momenten moet je er ook staan en dit is weer een ervaring die we meenemen naar de toekomst.”

Ontbrak het na de rust toch niet een beetje aan overtuigingskracht bij Westerlo om het verschil nog te kunnen maken? “Daar ben ik het niet mee eens,” aldus De Roeck. “Was het onze beste wedstrijd? Nee, zeker niet. Soms was het iets te overhaast, met een paar slordigheden en foute passes. Dat hoort nu eenmaal bij de intensiteit van het spel. Na die twee goals vlak voor de rust ging Lommel het blok nóg lager zetten. Dan moet je proberen om daar doorheen te geraken en dat kost energie. De grote kansen bleven misschien wel uit, maar we hebben echt wel ons best gedaan. We verdienden het niet om deze match te verliezen.”

Duimen voor SK Deinze

Ondanks het verlies is er mathematisch nog lang geen man overboord voor KVC Westerlo. Als achtervolger RWDM zondagavond niet wint bij SK Deinze, is de titel alsnog binnen. “Daar ben ik eerlijk gezegd niet mee bezig”, blijft De Roeck nuchter. “Uiteraard dwingen we het liever zelf af met een overwinning op het veld, maar als het op een andere manier lukt, is het voor mij even goed. Of we rekenen op een cadeau van SK Deinze? Laten we zeggen dat het welkom zou zijn, maar ik verwacht er mij niet aan.”