Lommel-kapitein Glenn Neven in de wolken over stage in Oostenrijk: “Omgeving zet aan om hard te werken”

beachvolleybal West-Europese beachkampi­oe­nen Van Deun-Coens: “Een Belgische manche winnen is ons volgend doel”

In Leuven stijgt het niveau van hun CEV Future-toernooi naar ongekende hoogten. Kijk maar naar de steeds grotere professionele omkadering en naar het deelnemersveld, waarbij dit jaar zelfs vier olympiërs op het prachtige Ladeuzeplein konden bewonderd worden. Plavins en Tocs uit Letland veroverden brons in Londen 2012. De Argentijn Azaad en de Zwitser Heidrich waren erbij in Tokyo 2021.