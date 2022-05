Lomme Van den Meerssche wint solo Herman Vanspringels Diamond: “Deze zege betekent heel veel voor mij”

De Herman Vanspringels Diamond was een beetje hertekend. Het startschot weerklonk in Olen, de streep lag in Grobbendonk. Eerst moesten de renners veertig kilometer in lijn afwerken, daarna acht rondjes van vijf km. Een parcours dat zich leent tot een sprint met een grote groep. Lomme Van den Meerssche dacht daar zondag helemaal anders over. “Voor de start niet. Ik dacht ook dat we om de overwinning zouden moeten spurten”, vertelde Van den Meerssche zondagavond. “Voor mij was het wat onbekend terrein. Tijdens de eerste veertig kilometer in lijn hield ik me rustig. Er was ook niet veel beweging in het peloton. De lokale rondjes kende ik totaal niet. Bleek dat het heel smal was, met veel draaien en keren ook. Het peloton werd snel op een lint getrokken. In de tweede of derde lokale ronde trok ik door. Ik kreeg een gaatje en bleef zo hard mogelijk doorgaan. Even kwam Rik Goossens tot op negen seconden, maar hij viel terug. Mijn voorsprong op het peloton bedroeg steeds rond de vijftig seconden en klom zelfs tot 1’15.”