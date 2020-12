Lokeren - Temse zal géén forfait geven voor bekerwedstrijd, maar: “Een wekelijkse testing is financieel onhaalbaar”

Lokeren - Temse zal de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden spelen. Tot daar het goede nieuws. Want door de beslissing van de Pro League botsten ook de Waaslanders op de financiële realiteit van het amateurvoetbal. “Een keer per week 25 man testen, da’s financieel onhaalbaar”, zucht commercieel coördinator Peter Laureys.

Met welke oplossing Voetbal Vlaanderen en de Pro League ook op de proppen komen, Lokeren-Temse zal geen forfait geven tegen STVV.

Puur sportief is de beslissing van sportminister Ben Weyts (N-VA) en Valérie Glatigny (MR) om de amateurklassers die nog actief zijn in de beker toestemming te geven om de trainingen te hervatten uiteraard goed nieuws voor Lokeren- Temse. Coach Karel Fraeye merkte vorige week al veel ‘gretigheid en goesting, om weer op het veld te staan.’ Lang hoeft z’n spelersgroep daarop niet te wachten. In principe kunnen de Waaslanders meteen beginnen trainen - Lokers burgemeester Filip Anthuenis liet weten daaromtrent geen veto te stellen. Fraeye wacht evenwel de vergadering van komende maandag nog even af.

Financieel onhaalbaar

Een opsteker voor de heren óp het veld, minder voor die in de rekenkamer. Niet alleen zien zij door de heropstart van de trainingen opnieuw geld richting de spelers vloeien, terwijl er amper iets binnenkomt, ook dienen ze plots rekening te houden met de torenhoge kosten van een wekelijkse testing. “Een simpele rekensom”, klinkt het bij algemeen commercieel coördinator Peter Laureys. “Reken 50 euro per test voor een kern van zo’n 25 man en je komt aan 1.250 per week... voor een aantal weken op rij. Financieel is dat gewoon niet haalbaar.” Zeker voor een club die voor het niveau van tweede nationale over een goede, maar ook dure infrastructuur beschikt.

Tel daarbij het mislopen van zo’n 2.300 bekertickets aan een gemiddelde van 15 euro per stuk, plus de onkosten van stewards en andere medewerkers op matchdagen, en zo’n mooie bekerwedstrijd tegen een eersteklasser kóst je geld in plaats van op te brengen. Dat de Pro League de tests in de week voor de bekerwedstrijd op zich neemt, is slechts een doekje voor het bloeden. Gisteren werd onderhandeld over een eventuele financiering van àlle test-kosten door de Pro League, het resultaat daarvan is nog niet gekend.

Afkoopsom

Wat dat ook zal zijn: Lokeren - Temse zal géén forfait geven in de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden, zo benadrukt Laureys. “Wij zijn altijd klaar om die wedstrijd te spelen, hoe diep we daarvoor ook in de buidel moeten tasten. Zonder hautain te zijn, willen we die sportieve uitdaging aangaan. Lokeren - Temse zal die zestiende finale spelen.”

Nochtans is Laureys niet per se gekant tegen het idee van een afkoopsom ter financiële compensatie van de amteurklassers - zoals in Nederland. In tegenstelling tot sportief verantwoordelijke Steven De Proost, die logischerwijs de sportiviteit verdedigt. “We moeten op z’n minst de kans krijgen om door te stoten naar de volgende ronde”, klinkt hij op de clubwebsite.

Laureys bekijkt het rationeler, noem het gerust boekhoudkundig: “Zulke putten graven voor dat waterkansje op een overwinning? Ik weet het niet. Niet vergeten dat we pas drie weken nà die bekerwedstrijd de competitie hervatten, hé. Als je mij dat vorig seizoen had gevraagd, zou ik je gek verklaren, maar als ik op dit moment moeten beslissen, zou ik een degelijke afkoopsom van de Pro League meteen aanvaarden. In welk bedrag ik me kan vinden? Alles onder de 10.000 euro zou sowieso ontoereikend zijn.”