Lokeren-Temse wint vlotjes in Brakel en mag naar boven kijken: “Er staat een geheel waarin iedereen voor elkaar vecht”

0-3, appeltje-eitje. Gil Van Moerzeke drie keer op scorebord - hattrickheld in de Vlaamse Ardennen. Lokeren-Temse denderde over Olsa Brakel, pakt veertien op achttien en staat alleen derde. ”Zowel verdedigend, als aanvallend leggen we er allemaal onze kop voor.”

Drie doelpunten op één namiddag. In veertig minuten om precies te zijn. GIl Van Moerzekee (24) toonde zich in Olsa Brakel nog eens dé man bij Lokeren-Temse. Hattrick hero. “Dir doet heel veel deugd”, reageerde Van Moerzeke na afloop op de officiële clubkanalen. “In het begin van het seizoen had ik het moeilijker, dus ik had dit écht nodig”, zo vervolgt de matchwinnaar, die ook z’n ploegmaats bedankte. “Iedereen verdient deze overwinning, maakt niet uit wie scoort. Het is een collectieve beloning.”

't Ging wel héél vlot voor Lokeren-Temse in Brakel. Met dank aan de thuisploeg, die durfde meevoetballen en daardoor (te) veel ruimte voor de Waaslanders. “Ze stelde geen laag blok op, wat in combinatie met het kunstgras in ons voordeel speelde”, analyseerde Van Moerzeke.

De bezoekers gaven de controle eigenlijk nooit uit handen. “Zowel verdedigend, als aanvallend leggen we er allemaal onze kop voor.”

Derde in de stand

Het maakt dat Lokeren-Temse inmiddels alleen derde staat, op drie punten van co-leiders Jong Cercle en Eendracht Aalst. In hun huidige vorm mogen Van Moerzeke en co. absoluut naar boven kijken. “In principe bekijken we het wedstrijd per wedstrijd, maar ik geeft dat ik zaterdagavond ook wel had gezien dat Jong Cercle een steekje had laten vallen. 't Was alleen maar extra motivatie voor onze opdracht.”

Ook Hans Cornelis was tevreden over de prestatie van z’n ploeg. “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar”, glunderde de coach. “We speelden volwassen, met goed voetbal, en alle opdrachten werden prima uitgevoerd. In de tweede helft stond er eigenlijk maar één ploeg op het veld.”

“Oké, puur statistisch is Gil man van de match, maar voor mij zijn alle jongens die gespeeld hebben matchwinnaar. Ik heb niemand gezien die er niet voor gevochten heeft of die z’n taken niet heeft uitgevoerd. DIt was een teamprestatie. Er staat een geheel op het veld en iedereen vechten voor elkaar. Dat wilden we creëren.”