Lokeren-Temse wint van Westhoek en is elf wedstrijden ongeslagen: “Maar we maakten het onszelf onnodig moeilijk”

Voetbal Tweede Provinciale A Jeroen Stas keert terug als trainer naar Borchtlom­beek: “Oude liefde roest blijkbaar niet”

VK Borchtlombeek heeft als nieuwkomer in tweede provinciale A nog geen hoge ogen kunnen gooien in de nieuwe reeks. Na twaalf competitiewedstrijden staat de ploeg alleen op de laatste met amper zes punten. Een trainerswissel was ook in Borchtlombeek het logische gevolg. Jeroen Stas volgt er Rik Devos op als trainer.

28 november