Lokeren-Temse wint van Erpe-Mere en pakt zes op zes: “Supporters kunnen fier zijn op deze prestatie”

Drie dagen na haar eerste overwinning pakte Lokeren-Temse ook de scalp van Erpe - Mere. De Waaslanders domineerden van start tot finish, maar sloegen pas in het slot een definitieve kloof. “Na de 1-0 gaven we de indruk dat het al beklonken was", klonk coach Hans Cornelis kritisch.

Twee wedstrijden zaten de supporters van Lokeren-Temse op het strafbankje, maar tegen Erpe-Mere mocht de Lokerse aanhang zich opnieuw uitleven. “Dat geeft altijd een extra boost”, had doelman Jelle Merckx in de aanloop naar die terugkeer aangegven. En dat bleek: Lokeren-Temse greef de bezoekers meteen bij de keel.

Na tien minuten knikte Van Moerzeke de Waaslanders verdiend op voorsprong, enkele minuten later liet Vermeiren - matchwinnaar tegen Oudenaarde - na om de wedstrijd vanop elf meter te besliseen. “Nadien hebben we de druk te snel van de ketel gehaald. Aan de rust had de match al beslist moeten zijn”, klonk het bij de doelpuntenmaker. Z’n coach beaamde: “Na de voorsprong gaven we te veel de indruk dat de zaak al beklonken was”, aldus Cornelis. “Ik was dan ook niet tevreden over onze eerste helft.”

Na de pauze herpakte de thuisploeg zich. “Toen hebben we wel 45 minuten druk gezet”, aldus Van Moerzeke. Cornelis: “Er kwam meer snelheid in de ploeg en ik zag een duidelijkere drang naar voren.”

Hoger mikken

Toch zou het tot de laatste minuten duren vooraleer Lokeren-Temse de kloof defintieve uitdiepte. “Op dit resultaat kunnen de supporters echt wel trots zijn. Op één kans na was Erpe-Mere nooit gevaarlijk. Hierop kunnen we voort borduren”, aldus Van Moerzeke. Ook z’n coach was opgelucht: “Dit hadden we echt wel nodig. Natuurlijk had ik liever met 6-0 of 7-0 gewonnen - daar hadden we voldoende kansen voor. Maar misschien hadden sommigen jongens dan beginnen zweven. Dus laat ons dus maar tevreden zijn met de drie punten.”

Of de Lokerse trein hierdoor volledig onder stoom zal komen, is nog maar de vraag. Van Moerzeke krijgt dat alvast niet over de lippen: “Maar die zes op zes doet absoluut deugd.”

Een overwinning op het veld van Sparta Petegem - opnieuw één van de titelkandiaten - zou wat dat betreft een statement zijn. “Bevestigen wordt alweer belangrijk”, zo besluit Van Moerzeke. “Alleen als we een reeks kunnen neerzetten, mogen we hoger mikken in het klassement.”

Lokeren-Temse - Erpe-Mere 3-0

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, Boujouh, Pogba, De Neve, De Wilde, Janssen, Maes (76’ Sabak), Elewaut (68’ Vercauteren), Van Moerzeke, Vermeiren (76’ Casagolda).

Erpe-Mere: Godijn, Delmoitie, Van Dorpe (79’ Piers), De Kegel (79’ Bliki), Van der Haegen, Rodrigo De Oliveira, Laurent, Beerens (70’ Lammens), Kabera, Thibaut (79’ Hendrickx), Vinck.

Doelpunten: 12’ Van Moerzeke 1-0, 86’ Casagolda 2-0, 90’ El Banouhi 3-0.