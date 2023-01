Lokeren-Temse verspeelt in slotmiuut twee punten tegen Torhout, maar blijft wel leider: “Gelukkig is de heenronde gedaan”

Lokeren-Temse kon haar riante voorsprong niet behouden. Van 3-1 naar 3-3, de gelijkmaker in de allerlaatste minuut - hoe is't in godsnaam mogelijk? Zo word je geen kampioen, beseft ook aanvoerder Alex Maes. “We lieten al te veel domme punten liggen. Onze terugronde móet beter.”

“Als je thuis 3-1 voor staat tegen Torhout, mag je dat nooit uit handen geven.” Coach Hans Cornelis zuchtte. Net twee punten weggegooid. Alwéér geen (dubbele) voorsprong verzilverd. Door de zege in Brakel sluipt Jong Cercle Brugge zo twee punten dichterbij. De voorsprong van Lokeren-Temse slonk tot één punt.

Zelfs een warme douche had de teleurstelling van aanvoerder Alexander Maes niet getemperd. “Gelukkig is de heenronde gedaan”, sakkerde hij. “Hopelijk herpakken we ons in de terugronde, want we lieten al te veel zulke domme punten liggen.”

Vooral in eigen huis heeft Lokeren-Temse het moeilijk om overwinningen over de streep te trekken. Twee nederlagen op Daknam tegenover geen énkele op verplaatsing. 17 punten uit 9 thuiswedstrijden, 16 punten uit 8 matchen buitenshuis. Maes wijs richting de tegenstanders: “Alle ploegen die horen komen spelen anti-voetbal", klinkt hij duidelijk. “We proberen onze tactiek daar wel op afstemmen, maar het is gewoon moeilijk om zo’n blok te ontwrichten. Onze supporters zien dat ook.”

Deconfiture

Lokeren-Temse en Torhout speelden woensdagavond een rare (inhaal)wedstrijd. Weinig sprankel en een pover aantal kansen. Wél zes doelpunten - zij het drie vanop elf meter. Twee voor de thuisploeg, eentje voor de bezoekers. Al bleek die laatste de belangrijkste. De gelijkmaker in de slotminuten. “Ik heb de beelden gezien en het was een duidelijke strafschop”, gaf Cornelis toe.

Ongelofelijk hoe de Lokeraars dat nog voor mekaar kregen. Ze kwamen vrij snel op achterstand, maar klommen even gauw op gelijkte hoogte, om vervolgens in de tweede helft op een drafje 3-1 uit te lopen. Maar dan: deconfiture. Twee tegendoelpunten in het slotkwartier. Maes: “Er kroop angt in de ploeg. Torhout wou winnen, kwam opzetten, en wij waren te slap in de duels.”

Alle afspraken, offensief en defensief, leken plots vergeten. Vooral achterin bleken de Waaslanders héél kwetsbaar. “De samenwerking tussen de backs en de wingers enerzijds, en de verdediging en het middenveld anderzijds viel volledig weg”, analyseerde Maes. “Bovendien counteren we veel te slordig.”

Westhoek

Bij de bloedmooie West-Vlaamse aansluitingstreffer zag je het eigenlijk al aankomen. “Dat duel bij het tweede doelpunt mag je nooit verliezen”, vindt Maes. “Vanaf dat moment zag je de kopjes naar beneden gaan. We kropen achteruit, terwijl we er op gehamerd haddne om vooruit te blijven gaan” . Maar oké, we moeten blijven knokken. Alleen zo geraken we vooruit.”

Want over een paar dagen stappen Maes en co. de bus op richting Westhoek. Alwéér een ploeg die de Lokeraars allesbehalve met open deur zal ontvangen. Nieuwkomers François Kompany en Gert Van Walle lopen er dan weer bij. Rechtsachter Soufiane El Banouhi is dan wee geelgeschorst.

Met minder dan een overwinning mag Lokeren-Temse niet tevreden zijn - over één week komen de jonkies van De Vereninging naar Daknam.

LOKEREN – TEMSE – TORHOUT 3-3

Lokeren-Temse: Merckx, Pogba, El Banouhi, Dianganga, Van Moerzeke, Maes, Boulaouali, Janssen, De Neve, Vermeiren, Vercauteren (59’ Elewaut).

Torhout: Laleman, Devos, Taillieu, Ballegeer, De Kuyper (16’ Margo), Devos, Pyck, Oumedjeber, Cardon, Huysentruyt, Vandekerckhove (59’ Andries).

Doelpunten: 26’ Pyck (0-1), 29’ De Neve (1-1), 48’ Vermeiren (2-1), 67’ Maes (3-1), 73’ Margo (3-2), 90’ Devos (3-3)

Geel: Ballegeer, Janssen, Van Moerzeke, El Banouhi