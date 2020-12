Lokeren-Temse realistisch over beker- en competitiewedstrijden: “Herstart in februari is godsgeschenk, maar wel héél optimistisch”

BADMINTON Lianne Tan speelt met Belgische ploeg voor ticket voor EK: “Mooie voorberei­ding op Spelen”

9 december De Bilzerse Lianne Tan speelt samen met haar collega’s van de Red Shuttles van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 december een kwalificatietoernooi van het EK badminton in 2021. De gemengde Belgische badmintonploeg neemt het in Aartselaar op tegen Rusland, Zwitserland en Polen. De winnaar mag naar de eindronde, die in februari in Finland doorgaat. “Rusland wordt moeilijk, maar tegen de andere landen is het wel mogelijk”, vertelt Tan.