Lokeren-Temse pakt voor het eerst dit seizoen nul op zes: “Twee mindere wedstrijden, maar niets te maken met titelstress”

Is het titelstress? Gewoon toeval? Of nog iets anders? Lokeren-Temse speelde voor de tweede match op rij niet op het niveau dat we van hen gewoon zijn. 1-3 tegen derde in de stand Oostkamp. Een makkelijke tegengoal voor de pauze, twee invididuele fouten erna. “Het was allerminst onze beste match, Oostkamp won verdiend”, durfde Gianni De Neve toe te geven - hulde voor zijn eerlijkheid en nuchterheid vlak na affluiten.

“In de eerste helft konden wij wel een paar keer dreigen en vielen een paar betwistbare fase niet aan onze kant, maar we moeten naar onszelf kijken”, zo klonk het nog. Want Lokeren-Temse hád misschien wel een strafschop kunnen krijgen in de eerste helft. Het neemt niet weg dat het in het overgrote deel van de wedstrijd te weinig kansen bijeeen voetbalde.

Pas nadat de bezoekers met tien man vielen - ref Le Pera strooide kwistig met kaarten - kon invaller Ruben Geeraerts tien minuten voor tijd een beetje milderen. Een écht Lokers slotfoffensief bleef nadien wel uit.

Coach Hans Cornelis vatte terecht samen: “Oostkamp pakte het perfect aan, zette ons zeer goed vast en liet ons nooit voetballen. Wij hadden daar geen antwoord op.” De Neve vulde aan: “De bezoekers deden wat ze moesten doen - op de juiste momenten.”

Titelstress?

Op dat vlak toonde coach Cornelis zich kritisch voor z'n spelersgroep. “We wisten dat er bij Oostkamp veel ruimte in de rug lag. Daaruit puurden we in de eerste helft wel een paar kansen, maar alles bij elkaar hebben we daar te weinig munt uit geslagen”, aldus de coach.

Hij zag een paar jongens onder de maat blijven. “Om onder de druk van Oostkamp uit te voetballen, moet iedereen top zijn en dat was niet het geval. Als een paar gasten onder hun niveau blijven, wordt het zeer moeilijk om dit soort wedstrijden te winnen.”

Het maakt dat Lokeren-Temse voor het eerst dit seizoen twee matchen op rij de boot ingaat. Zou de titelstress dan toch in de Lokerse hoofden en/of benen kruipen? “Dat gevoel had ik niet, Oostkamp is gewoon een goede ploeg”, houdt De Neve die boot af.

Net als z’n coach, trouwens. “Ik zou deze resultaten niet op titelstress afschuiven. Oké, we speelden twee mindere wedstrijden, maar het belangrijkste is dat we hieruit leren. We zijn sportmannen - nederlagen horen erbij.”

Ontoocheling

Het maakt de ontgoocheling er evenwel niet minder om. “Het is muisstil in de kleedkamer. De teleurstelling is enorm”, wist De Neve te vertellen.

Zowel De Neve als Cornelis, als iedereen op Daknam beseft dat Lokeren-Temse een grote kans liet liggen. Door de nederlaag van Jong Cercle konden de Lokeraars immers tot elf punten uitlopen op de rest van het peloton. Nu blijft de kloof acht punten. Voldoende om de champagne aan te kopen, nét niet genoeg om alle flessen koud te zetten.

“Enerzijds is er niks gebeurd, anderzijds laten we de kans liggen om een grote stap te zetten. Op dat vlak is er wél iets misgelopen”, vond De Neve. “Volgende wedstrijd moeten we onze rug rechten.”

Ook Cornelis keek meteen vooruit. De Lokerse coach besloot: “Op vlak van de andere resultaten hebben we veel geluk gehad. In principe is er niks aan de hand, maar volgende week moeten we wel aanknopen met een overwinning.”

Lokeren-Temse - Oostkamp 1-3

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, Kompany, Boujouh, Van Moerzeke, Maes (84' Boujouh), Boulaouali (60' Ben Omar), Van Walle (76' Geeraerts), Janssen, De Neve, Vermeiren.

Oostkamp: Iket, Vanhaeren, Declerck, CLaeys, Timmerman, Canoot (78' Puskas, Willem, Maus, Bragard, Benoot (20' Decloedt), Vanhaecke (69' Plasschaert).

Doelpunten: 5' Canoot (0-1), 65' Canoot (0-2), 71' Vanhaeren (0-3), 80' Geeraerts (1-3)

Geel: WIllem, El Banouhi, Vermeiren, Bragard, Janssen, Boujouh

Rood: Bragard (2x geel)

