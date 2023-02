Lokeren-Temse pakt 21 op 21 en zet alweer een stap richting de titel: “Als we dit nog afgeven, is het onze eigen schuld”

Daknam daverde, brulde, vierde. Lokeren-Temse, champion to be? De Waaslanders wonnen van concurrent Sparta Petegem en zien de titel alweer wat dichter komen. De winning goal viel pas in de slotseconden - wordt het nog mooier? “Da’s kampioenengeluk, zeker?”

21 op 21. 17 goals gemaakt, drie tegen in zeven wedstrijden. Wie houdt dit Lokeren-Temse van de titel? Wat kan er in godsnaam nog verkeerd lopen? De kloof met Sparta Petegem is inmiddels twaalf punten, die met Jong Cerlce negen. Coach Hans Cornelist grinnikt. “Ik moet voorzichtig zijn”, begint die z’n verhaal. “Maar als je negen punten los staat, mag je dat niet meer afgeven. Zo wel is het onze eigen schuld.”

Doelpuntenmaker Toon Janssen sprak gelijkaardig. “We moeten voorzichtig zijn”, aldus de middenvelder. “Maart wordt een moeilijke maand. Als we die goed doorkomen, mag het niet meer mislopen.”

Focus is key - Cornelis weet dat z'n jongens niet mogen denken dat ze er al zijn. “Alles winnen, dat moet onze doelstelling zijn. Wellicht zal dat niet lukken, maar we moeten het wel proberen. We mogen niet verslappen tot het zover is.”

Slechte start

Dan zal Cornelis zich in de beginfase toch even naar de blonde haren gegrepen hebben. Supporters in bloedvorm - 2500 man op Daknam, maar niet alle spelers hadden die briefing meegekregen. Al na één minuut redde Jelle Merckx een schot van dichtbij met een voetveeg - hoezo, geen puntenpakker meer? “We startten slecht”, windt Cornelis er geen doekjes om. “We liepen tegen een muur, zo leek het wel. We verloren elk duel.”

Pas na een handvol minuut sloeg de Wase motor aan. Tot zover dat er maar één ploeg op het veld leek te staan. Sparta Petegem - zij het niet op volle sterkte - hapte naar adem. Cornelis kadert: “Het is héél normaal dat het huidige Sparta achterover leunt en op de counter loert”, zo klonk de analyse . “We hebben niet het échte Sparta Petegem aan het werk gezien. Met de kwaliteiten die ze nu ter beschikking hebben, zou ik ook met een laag blok naar Daknam komen.”

Toch creëerde Lokeren-Temse aardig wat doelgevaar. Vermeiren mist het onmisbare, Van Moerzeke en invaller Geeraerts deden dat kunstje fijntjes over. “Toch verloor ik de moed niet”, aldus Cornelis. “Ik had het gevoel dat we nog kansen gingen krijgen. Tot in de laatste minuut. Dan moet je er als coach en spelersgroep in blijven geloven.”

Bedankt, Souf

Ook Janssen ‘De Verlosser’ voelde naar eigen zeggen een doelpunt in de lucht hangen. “Ik bleef zeggen dat er een doelpunt zou vallen. Ik heb dat niet elke week, hoor (grinnikt). Fijn dat mijn voorspelling uitgekomen is”, glunderde de doelpuntemaker.

Voor de tweede week op rij liep Lokeren-Temse aan de hand van Janssen. Vorige week een assist en een goal op Torhout, nu het enige doelpunt in de slotminuut. “Bedankt, El Banouhi, voor de perfecte assist', gekscheerde aangever Sofiane El Banouhi in de catacomben. Janssen beaamde: “Ik kreeg een perfecte bal van Souf. Nochtans was mijn afwerking eigenlijk niet goed. Ik dacht dat de doelman ‘m zou pakken.”

Hoe dan ook flikte Janssen waar de Lokerse aanvallers voorheen niet in slaagden. “Verdiende overwinning met een beetje gelukt op het einde”, vatte de matchwinnaar de wedstrijd samen. “Maar da’s het geluk van de kampioen, zeker?”

Cornelis knikte verderop: “We werkten onze kansen niet af, maar op onze overwinning valt niks af te dingen.”

Zeg nu zelf: dit mag niet meer mislopen. Toch?

Lokeren-Temse - Sparta Petegem 1-0

LOKEREN-TEMSE: Merckx, El Banouhi, Kompany, Boujouh, Vercauteren (76’ Ben Omar), Boulaouli, Van Walle, Janssen, De Neve, Vermeiren (68’ Geeraerts), Van Moerzeke.

SPARTA PETEGEM: Vandenbossche, Van Den Heede (69’ Van den Broucke), De Wulf, Ameys, Rienes Vanborm, Goemaere, Joye (84’ Van der Heyden), Van Steenkiste, Dhont, Vande Velde, Dhulster (80’ Bradt).

Doelpunten: 92' Janssen (1-0).

Gele kaarten:Van Walle, Van den Heede, Goemaere