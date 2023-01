Lokeren-Temse minstens een paar dagen op kop na winst op Eendracht Aalst: “Nog niks in handen, maar wel een stap in de goede richting”

Voetbal tweede nationale AAlleen maar goed nieuws in Lokeren. Gewonnen met 1-3 op het veld van titelconcurrent Aalst, (even?) alleen op kop en nieuwkomers die meteen hun waarde tonen. Debutant Gert Van Walle scoorde én gaf een asisst. “Maar ik heb mijn kwaliteiten totaal niet kunnen tonen,” vertelt die evenwel.

“We staan verder dan één maand geleden”, meende Hans Cornelis eerder deze week. En het moet gezegd: Lokeren-Temse miste de grote afspraak niet. 1-3 op het veld van Aalst, in het hol van de leeuw. Voor de ogen van een tot de nok gevuld uitvak. “De ontlading is héél groot”, vertelt Gert Van Walle na afloop. Het feestje was navenant.

Dankzij de zege en het verlies van Oostkamp op Oudenaarde komt Lokeren-Temse minsens tot woensdag alleen op kop - dan spelen zowel de Lokeraars als Jong Cercle Brugge een inhaalwedstrijd. Van Walle relativeert: “Het is leuk, maar we beseffen dat we eigenlijk nog niks in handen hebben”, aldus de debutant. “Als we woensdag verliezen, zijn deze extra drie punten eigenlijk niks waard.”

Want, zo beseft Van Walle, bij verlies tegen Torhout springt Jong Cercle, met twee inhaalwedstrijden achter de hand, mits zes op zes over Lokeren-Temse. “Er is nog niks beslist, maar we zetten wel een stap in de goede richting.”

Lange ballen

Zoals voorspeld lagen de verhoudingen tussen de Ajuinen en de Lokeraars zondagmiddag zeer dicht bij elkaar. “Een moeilijke match”, vat Van Walle samen. Vooral in de eerste helft hadden de bezoekers het niet onder de markt met de leider. “Het veld lag er zeer slecht bij en Aalst gaf ons weinig ruimte, waardoor het zeer moeilijk was om van achteruit te voetballen. Aalst speelde vaker op de lange bal en was in die fase dan ook een beetje beter.”

Net daarom paste Cornelis aan tijdens de pauze. Minder voetbal, meer powerplay en diepgang. Boulaouali bleef in de kleedkamer, Vercauteren kwam erin. Mee in het spel van de Aalstenaars. “Vooral in functie van het slechte veld”, denkt Van Walle. “Voetballen ging écht niet, dus moesten we het anders aanpakken.”

Lonen deed het alleszins. Mbaye zette de thuisploeg eerst nog op voorsprong, maar drie minuten later maakte Vermeiren gelijk. Toen Fabris vrijwel meteen daarna rood kreeg, kwamen Van Walle en co. toch een beetje in hun spel. “We konden hoger druk zetten en konden meer voetballen omdat er meer ruimte lag.”

Assist en doelpunt

Onder meer Van Walle kon daarvan profiteren. Tien minuten voor tijd kneep de debutant de Ajuinen dood met het derde Lokerse doelpunt, nadat hij een halfuurtje voordien Simon Vermeiren de gelijkmaker had aangereikt. Lekkere binnenkomer. “Met zulke statsitieken moet je tevreden zijn”, knikt Van Walle, die op z’n geliefkoosde positie - de 8 - mocht spelen. Zoals verwacht schoof aanvoerer Alexander Maes daardoor een rijtje hoger, terwijl Toon Janssen ietwat verrassend voor de verdediging moest spelen.

Een geslaagd experiment zou je dan denken. “Maar of het echt werkt, dat kan je op basis van deze wedstrijd niet beoordelen”, vindt Van Walle “Daarvoor waren de omstandigheden om te voetballen veel te moeilijk.” Ook hijzelf kon daardoor niet al z’n kwaliteiten uitspelen, zo besluit hij. “Ik heb niet kunnen tonen wat ik in mijn mars heb. Totaal niet. Deze wedstrijd lag te ver van wie ik ben als voetballer. Ik ben iemand die wil combineren en voetballen, dat hebben we te weinig kunnen doen.”

Opsparen voor volgend weekend dan maar. In andere omstandigheden, tegen een op papier mindere tegenstander. Voor de inhaalwedstrijd tegen Torhout is Van Walle niet speelgerechtigd.

