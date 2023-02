Lokeren-Temse loopt verder uit op titelconcurrenten: “Maar de strijd is helemaal nog niet gestreden”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Ondanks twee stroompan­nes en vijf afwezigen blijft de Eisdense TGV verder razen: “Op een zakelijke en geconcen­treer­de manier grepen we een verdiende zege”

De Patrospelers stapten met een goed gevoel het carnavalsweekend in. Ondanks de afwezigheid van vijf basisspelers kroonde Patro Eisden zich als de grote winnaar van de 25ste speeldag in eerste nationale. De Maaslanders wonnen niet enkel de uitwedstrijd tegen Rupel Boom, maar door het puntenverlies van de concurrenten loopt paarswit alsmaar verder uit in de rangschikking. “Door de vele afwezigen was het puzzelen voor de trainer, maar het team stelde niet teleur. Op een volwassen manier toonden we ons sterker dan de tegenstander”, klonk de weder optredende Jerome Kroonen na afloop.