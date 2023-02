Lokeren-Temse haalt met Ruben Geerarts derde centrumaanvaller

Drukke transfer deadline day op Daknam, waar Lokeren-Temse op de valreep nog een aanvallende versterking binnenhaalde. Ruben Geeraerts wordt gehuurd van eerstenationaler Knokke FC en moet de concurrentie in het centrum van de spits aanwakkeren.

Lokeren-Temse haalt alweer een voetballer van een niveau hoger. Ruben Geeraerts verlaat Royal Knokke FC en komt tot het einde van het seizoen in het Waasland voetballen. De 21-jarige centrumspits speelde pas sind deze zomer bij de kustploeg, maar kwam er mede door een hamstringblessure niet zo veel aan spelen toe. In 238 minuten, verspreid over negen wedstrijden, scoorde hij slechts één doelpunt.

In de voorbereiding - voor zijn blessure - scoorde Geeraerts evenwel nog tégen Lokeren-Temse in een vriendschappelijk 2-2-gelijkspel.

Jeugdinternational

Ondanks die mindere periode komt Geeraerts met een stevige zak adelbrieven aan in Daknam. Hij startte z'n loopbaan het het lokale Putte, waarna hij op 10-jarige leeftijd een stapje hoger zetten richting Cappellen. Toen hij ook daar uitblonk, maakte hij als zestienjarige de overstap naar het grote Royal Antwerp FC. In die periode sprokkelde hij eveneens een drietal caps bij de nationale U19 bij elkaar.

In zijn derde seizoen bij de Great Old tekende Geeraerst op z'n achttiende een eerste profcontract, zette hij de stap naar de A-kern en mocht-ie in de winter van 2020 als enige jeugdproduct mee op stage. “Het gaat sneller dan verwacht”, gaf Geeraerts toen toe. Verder dan een paar oefenwedstrijden kwam hij nadien evenwel niet.

Dus haalde oude bekende Wim De Decker hem in de zomer van 2021 naar tweedeklasser KMSK Deinze - waar hij huidig ploegmakker Gert Van Walle een eerste keer tegen het lijf liep. Maar ook in 1B lukt het niet voor de Kempenaar: hij verzamelde er 28 competitieminuten in drie wedstrijden.

Vermeiren en Casagolda

En zo belandde Geeraerts op de laatste dag van de wintermercato bij Lokeren-Temse. Daar moet hij als linkspoot coach Hans Cornelis een extra optie aanreiken in de punt van de aanval en zo de concurrentie aangaan met eerste aanvaller Simon Vermeiren en de tegenvallende Esteban Casagolda - die vorig seizoen eveneens met de nodige renomée op Daknam neerstreek.

Op papier ligt hij met zijn kwaliteiten - stevigheid, werkkracht, torinstinct - vooral in de weegschaal met Vermeiren, al blijft de Leuvenaar tot nader order eerste aanvaller. Afwachten wie Cornelis de komende weken als twee spits in de selectie zet.