Lokeren-Temse haalt met Ruben Geeraerts derde centrumaanvaller

Volleybal Laure Flament na de nederlaag van Gent in de CEV Cup: “Tegen Oudegem moeten we ons enthousias­me terugvin­den”

De heenwedstrijd in de voorbereidende fase van de kwartfinale in de CEV Cup is voor VDK Gent niet verlopen zoals zij het op voorhand gedroomd hadden. De Poolse ploeg van Budowlani Lódz was meer dan één maatje te groot voor de Belgische kampioenen. Een droge 0-3-uitslag en een flinke nederlaag, dat zijn ze niet gewend in Gent. Volgende week moet Gent naar Polen, maar eerst staat zaterdag de confrontatie tegen Oudegem op het programma.

14:09