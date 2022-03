Lokeren-Temse en Toon Janssen zien concurrent Ninove haasje-over doen: “Pas als we het niet meer in eigen hand hebben, is er een probleem”

Voor de derde keer in vier wedstrijd liet Lokeren-Temse punten liggen. Wel kansen, geen doelpunten in Oudenaarde: 0-0. Tot teleurstelling van Toon Janssen: “Met elk puntenverlies gaat het mes dichter naar onze keel”, zo beseft de middenvelder. De Waaslanders zien Ninove over hen wippen.

Na de nederlaag tegen Petegem en het gelijkspel in Brakel liet Lokeren-Temse ook in Oudenaarde punten liggen. Twee op negen in drie moeilijke duels - tussendoor nog een moeizame thuisoverwinning tegen Westhoek. “Toch vind ik niet dat die cijfers iets weggeven over onze vorm”, ziet middenvelder Toon Janssen het glas halfvol.

Waarna hij dat optimisme meteen verklaart. “In Oudenaarde waren we opnieuw vrijwel negentig minuten dominant. Op uitzondering van enkele stilstaande fases gaven we niks weg, terwijl we zelf een paar zuiver kansen creëren. Alleen trappen we er daar niet één van binnen. Daar wringt het schoentje wel vaker: een gebrek aan efficiëntie”, zucht Janssen, die benadrukt dat hij de spitsen daarmee niet wil afvallen.

“Het is een collectief probleem, we hoeven de spitsen daarvoor niet voor af te schieten. Ik heb met Vermeiren in Lierse gezeten en ik vind dat nog steeds een uitstekende spits. Als hij bediend wordt, zal die ongetwijfeld z’n doelpuntjes meepikken.”

Teleurstelling

Dat de Leuvenaar daar in Oudenaarde niet in slaagde - hij stifte op de lat - en Lokeren-Temse onder meer daardoor op een gelijkspel bleef steken, zorgde evenwel voor teleurstelling bij Janssen. “Een verplaatsing naar Oudenaarde is altijd moeilijk, maar als je daar in grote delen van de wedstrijd volledig domineert, dan is het zeer zuur dat er niet één van die kansjes binnenvliegt en zo drie punten meepakt”, zo klonk het bij de middenvelder.

Want, zo beseft Janssen, hoe dichter bij het slotakkoord, hoe duurder elke valse noot zal worden. “Je zit in een cruciale fase van de competitie, dus elk puntenverlies telt dubbel. Al is er op dit moment nog geen man overboord.”

Pas wanneer Ninove op meer dan drie punten staat, hoeven de Waaslanders zich zorgen te maken. Janssen: “Zolang we ons lot in eigen handen hebben, de onderlinge confrontatie in gedachten, is er niks aan de hand. Vanaf het moment dat we moeten rekenen op puntenverlies van anderen is er wél een probleem. Dat is nog niet het geval, maar bij elk verloren puntje gaat het mes wel dichter naar de keel.”

Het is opvallend hoe duidelijk Janssen zich op Ninove concentreert, ook al staat Petegem - dat géén licentie aanvroeg - los op kop. ‘t Geeft aan waar de exacte focus ligt. “Toen ik in Lokeren aankwam, was de promotie de grootste doelstelling. En daarvoor zijn we nog steeds in de running. Uiteraard koppelen we daar liefst van al een titel aan, maar als dat niet zo is, zal de vreugde echt niet minder zijn.”

Teleurstelling

Als Lokeren-Temse het haalt, is het nog maar de vraag of Janssen daar volgend seizoen de sportieve vruchten van zal plukken. In principe ligt de middenvelder nog één jaar onder contract, toch denkt hij nu al na over een mogelijke toekomst buiten Daknam.

In Oudenaarde stond hij omwille van enkele afwezigen ietwat onverwacht in de basis - hij kwam net uit blessure -, maar onder Spaenhoven moest-ie zich veelal schikken naar een rol als invaller. “De terugronde verliep niet zoals ik had gehoopt”, geeft Janssen toe. “Ik ben niet tevreden met de huidige situatie. Al wil ik mijn persoonlijke teleurstelling niet uitwerken op de spelersgroep, zeker niet in volle titelstrijd.”

Pas na het seizoen zal hij een definitieve balans opmaken. “Dan zal ik de juiste keuzes proberen maken”, zo besluit de middenvelder. “Zoals elke voetballer wil ik altijd spelen. Kan dat niet in Lokeren, dan zoek ik een andere oplossing. Kan dat wel, dan wil ik hier evengoed nog een jaartje blijven.”