Lokeren-Temse en Niels Mestdagh beginnen met bonus aan laatste tweeluik: “We mogen de promotie niet meer weggeven”

Met een voorsprong van drie punten begint Lokeren-Temse aan de eindsprint richting eerste nationale. Zwevezele thuis, Ninove uit: bij vier op zes is de promotie altijd binnen. Niels Mestdagh beseft dat het niet meer fout mag lopen. “Al zijn de kansen wel in evenwicht. Ik zie geen favoriet.”

Terwijl de supporters een crowfunding hebben opgestart om het kort geding van ex-coach Urbain Spaenhoven te financieren, is diens vervanger Jean-Pierre Vande Velde nog steeds op weg om te slagen in z’n opdracht. Lokeren-Temse leek na het gelijkspel tegen Wetteren een slechte zaak te doen in de strijd om promotie, maar door de nederlaag van VK Ninove op RC Gent loopt het zelfs één punt uit op de grote concurrent.

Zo immens teleurstelling op vrijdagavond was, zo groot was de vreugde dus één dag later. “De opluchting was gigantisch", vertelt Niels Mestdagh. “Ik was nog steeds teleurgesteld door het jammerlijke gelijkspel, maar dat helpende handje van RC Gent was fantastisch.”

Intrinsiek de beste

Door die Ninoofse nederlaag in Gent vergrootte de kloof op twee wedstrijden van het einde immers tot drie punten. Mits nieuw punterverlies van de Ninovieters kan de promotie komende zondag dus een feit zijn voor de Lokeraars. Al mogen ze dan wel niet verliezen van Zwevezele - geroemd door zowat elke reeksgenoot. “Intrinsiek de beste ploeg uit de reeks”, steekt ook Mestdag de loftrompet op.

De Zwevezeelse kwaliteiten zijn gekend. Mestdagh: “Een goede mix van jonge gasten en ervaring. Achterin kennen Bataille en Vandendriessche, jongens met wie ik nog bij Coxyde en Knokke gespeeld heb, het klappen van de zweep.” De échte vedetten lopen evenwel voorin: een trio zoals Yagan - Braem en Dewaegemaeker heeft geen enkele reeksgenoot in z’n kern zitten.

“Het wordt een loodzware wedstrijd”, beseft Mestdagh, die zich de heenwedstrijd maar al te goed herinnert. “Toen hadden we het negentig minuten lang zeer lastig, lagen we de hele wedstrijd onder. Maar op eigen veld moeten wij altijd voor de overwinning gaan.”

Vertrouwen

Dan zal Lokeren-Temse wel naar een hoger niveau moeten schakelen dan afgelopen weekend. “Vooral ons voetballend vermogen zullen we moeten opkrikken”, benadrukt Mestdagh. “De eerste helft was nog aanvaardbaar, maar na de pauze hebben we geen drie passen na elkaar gegeven. Hielden we de bal nooit meer in de ploeg, waardoor we onszelf voortdurend onder druk zetten. Dat kunnen we ons niet permitteren tegen Zwevezele.”

Opvallend was hoe zowel aanvoerder Gil Van Moerzeke als coach Vande Velde achteraf een gebrek aan vertrouwen aan de bal opmerkten - sommigen jongens toonden te weinig lef in balbezit. “Zo voel ik dat niet aan”, weerlegt Mestdagh. “Niet bij mezelf alleszins. Maar dat vertrouwen moet uit jezelf komen, hé. Je moet zélf lef tonen. Zelf durven. Want de sfeer in de kleedkamer is fantastisch. De groep hangt aan elkaar, dat is zeker het probleem niet.”

In evenwicht

Toch is Lokeren-Temse mentaal niet per se in het voordeel tegenover Ninove, vindt Mestdagh. Ondanks een bonus van drie punten. “De kansen zijn in evenwicht”, aldus de linksachter. “Het klassement en het feit dat wij Ninove al twee keer klopten, in de competitie en de beker, geeft ons misschien het voordeel. Maar dat zij ons thuis mogen ontvangen op de slotspeeldag, is voor hen een pluspunt.”

Mestdagh besluit dan ook voorzichtig: “Voor mij is er dus geen favoriet. Ninove en wij zijn aan elkaar gewaagd.” Al voegt hij er wel aan toe: “Met een voorsprong van drie punten mogen we de promotie niet meer weggeven.”