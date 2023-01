Lokeren-Temse en jarige Gil Van Moerzeken vegen de vloer aan met Jong Essevee: “Onze tactiek tot in de perfectie uitgevoerd”

Is er een mooiere verjaardag dan eentje met een overwinning? Eén met ook nog fantastisch voetbal, misschien? Lokeren-Temse walste afgelopen zaterdag over Jong Essevee naar een glansrijke overwinning: 4-0. Gil Van Moerzeke, die zaterdag 25 kaarsjes mocht uitblazen, blonk van trots. “Deze verjaardag zal ik niet snel vergeten”, lachte de jarige, die vanop de tribunes veelvuldig werd toegezongen. “Dit was echt genieten. Eindelijk hebben we onze tactiek tot in de perfectie kunnen uitvoeren.”

Schietkraam Daknam

Het resultaat was een complete demonstratie van de Lokeraars - totaalvoetbal. De jonge Zultse snakte de hele eerste helft naar adem. Schietkraam Daknam. “We hebben hen vastgezet vanbij de aftrap en lieten hen op geen enkel moment in hun ritme komen”, analyseerde Van Moerzeke. Ook coach Hans Cornelis kon niet anders dan tevreden zijn. “Iedereen voerde z'n taken perfect uit, we combineerden vaak in één tijd én werkten onze kansen af”, aldus de coach.

Boulaouali (2x) en Alex Maes zetten Lokeren-Temse op die manier nog voor de pauze op een driedubbele voorsprong. “Niet eens overdrijven”, stelde Van Moerzeke terecht.

Alleen in het vierde kwartier, vlak na de rust, lieten de Waaslanders de teugels een beetje vieren. “Niet onlogisch”, volgens Van Moerzeke. “En beetje gas terugnemen om kaarten en blessure te vermijden.” Z’n coach zag evenwel ook de verdienste van de tegenstander, die zich “anders ging organiseren.”

Veel gevaar leverde dat echter niet op. Het bleek uiteindelijk de thuisploeg die er in het slot nog eentje binnenprikte - Vermeiren schotelde Van Moerzeke z’n zesde doelpunt van het seizoen voor. “Blij dat het eindelijk weer gelukt is, want de laatste weken liep het voor mij toch allemaal een beetje minder.”

Vieren op het einde

Dat kan niet over Lokeren-Temse als ploeg gezegd worden: 16 op 18. Door het gelijkspel van Jong Cercle en Eendracht Aalst liepen de Waaslanders zelfs een beetje uit op hun promotieconcurrenten - Sparta Petegem blijft op één puntje, maar vroeg opnieuw geen licentie voor eerste amateurklasse aan. “Het is een leuk gevoel dat je bovenaan staat en alles in eigen handen hebt", adus Van Moerzeke, die beseft dat de strijd pas begonnen is. “Nog veertien wedstrijden, nog veertien kansen om drie punten te pakken. Want pas wanneer de buit binnen is, kunnen we écht feestvieren”, zo besloot de kersverse 25-jarige.