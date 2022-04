Lokeren-Temse en Gil Van Moerzeke laten twee belangrijke punten liggen tegen Wetteren: “We hadden met meer vertrouwen op het veld moeten staan”

Neen, zoals Lokeren-Temse in de tweede helft voor de dag kwam, heb je niks te zoeken in eerste nationale. Meer zelfs: dan wordt promotie a mission impossible. Dan pak je écht geen zes op zes tegen Zwevezele en Ninove. “In de tweede helft hebben we onze kansjes laten liggen én gaven we te veel weg”, sloeg aanvoerder Gil Van Moerzeke nagels met koppen.

Er zat zó weinig voetbal in. Nochtans viel die eerste helft best te pruimen, hoor. “Toen hadden we het moeten afmaken”, zuchtte Van Moerzeke. Lokeren-Temse schoot immers als een gek uit de startblokken, leek Wetteren snel dood te kunnen knijpen en kwam verdiend op voorsprong via een lobje van Van Moerzeke. “Met degelijk voetbal, zonder groots te spelen”, stelde coach Vande Velde terecht.

Maar nà de pauze. Jongens, toch. Er zat gewoon géén lijn meer in, te weinig ballers in de ploeg. Lange halen op Vermeiren, hopen op de kluts. “Rommelvoetbal”, zou Vande Velde het later noemen. Opvallend hoe diep het niveau van Lokeren-Temse zakte na een prima eerste helft. Niemand durfde of kon de regie in handen nemen. “Druk of stress?”, repliceerde Van Moerzeke. “Neen, dat denk ik niet. Het was bij momenten gewoon niet goed genoeg.”

Sneltrein Boudry

Offensief, noch defensief - Wetteren voetbalde aardig tussen de lijntjes. “We konden het niet meer belopen, Wetteren profiteerde van die ruimte.”, analyseerde Vande Velde opvallend - de voorbije weken maakten de Lokeraars geregeld het verschil dankzij hun fysieke dominantie. Van Moerzeke vulde aan: “We werden vaak op snelheid in de rug gepakt. Dat heeft ons pijn gedaan.”

Het werd er niet beter op toen de geel geboekte Ekangame rond het uur plaats moest ruimen voor Boulaouali en Van Moerzeke naar rechtsachter schoof. Geen cadeautje voor de aanvoerder, die plots vooraan én achteraan van dienst moest zijn - polyvalentie kan ook een nadeel zijn. “Da’s zeker niet gemakkelijk", gaf Van Moerzeke toe. “Ik begrijp de beslissing van de coach, maar ik had liever voorin gebleven.”

De bezoekers profiteerden optimaal. Vier à vijf keer liep één van de Wetteraars Van Moerzeke, die blijkbaar kniepijn had, aan flarden. “Dat zijn we niet van Gil gewoon. Die loop je normaal gesproken niet voorbij”, haalde Vande Velde de schouders op. Op één van die momenten betaalden de Lokeraars evenwel de prijs: prima breedtepasje, De Kuyffer legde Gheeraart te onstuimig neer in de zestien. Elaut zette feilloos om. Loon naar werken, heet zoiets.

Meer vertrouwen

Wetteren pakte een verdiend punt op Daknam, ondanks late pogingen van Janssen en Boulaouali - ook na de gelijkmaker krikten de Waaslanders hun niveau onvoldoende op. Een gemiste kans én een zéér slechte zaak in de strijd om promotie. “Na het openingsdoelpunt hadden we moeten doorduwen om de wedstrijd te beslissen”, sakkerde Van Moerzeke. “Als je vorige week een felbevochten en moeilijke overwinning pakt op Zelzate, moet je op eigen veld met meer vertrouwen op het veld staan.”

Ook coach Vande Velde was ontgoocheld in de présence van z’n ploeg: “We speelden te weinig voetbal, zonder overtuiging.”

In Ninove loopt het kwijl hen bij die woorden allicht uit de mond. Als het wint op RC Gent komt het vanavond op gelijke hoogte van Lokeraars, met een onderlinge confrontatie op eigen veld achter de hand. “We laten hier belangrijke punten liggen”, trapte Van Moerzeke een open deur in. Al hield die er wel de moed in: “Er is nog niks verloren. t Is simpel hé: hopen dat Ninove verliest op RC Gent, dan moeten we nog maar één wedstrijd winnen.”

Lokeren-Temse – Wetteren 1-1

Lokeren-Temse: Merckx, De Kuyffer, Mestdagh, Ekangame (57’ Boulaouali), Schils, De Neve, Symons (81’ Njengo), Vermeiren, Elewaut (62’ Janssen) en Van Moerzeke.

Wetteren: Segers, Heirewegh (70’ Boudry), Van De Sypt, Gheeraert, Willemyns, Heymans, Dib, Van Hoecke, Elaut, Liessens, Mitu (27’ De Caigny).

Doelpunten: 44’ Van Moerzeke (1-0), 81’ Elaut (1-1)

Geel: Ekangame, De Witte, Mestdagh, Dib, De Caigny