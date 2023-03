Lokeren-Temse en Gianni De Neve beginnen tegen Oostkamp aan cruciaal vierluik: “De concurrenten moeten naar óns kijken, wij naar niemand”

Lokeren-Temse verloor afgelopen weekend voor het eerst sinds begin december. Een ploeg die het gevoel van een nederlaag niet meer kende, donderde in één keer van haar wolk. “Gelukkig liet niemand het hoofd hangen”, klonk coach Hans Cornelis evenwel resoluut na de match.

Ook Gianni De Neve zag dat de derde nederlaag van het seizoen niet lang bleef hangen. “Eerste waren we teleurgesteld, in de dagen nadien hebben we alles rustig geanalyseerd - de fouten benoemd - en de draad weer opgepikt.”

Welke fouten kwamen er in die analyse naar boven?

De Neve: “Eerst en vooral hebben we geen dramatische match gespeeld. We hadden voldoende kansen om maximaal één puntje mee te pakken. Anderzijds moeten we toegeven dat we te veel kansen lieten liggen en achterin meer kansen weggaven dan in de voorbije weken.”

Probeer daar als verdediger eens dieper op in te gaan. Waaróm gaven jullie plots meer kansen weg?

“Soms moet je toegeven dat de tegenstander béter is - Dikkelvenne is een ploeg in vorm. Aan de andere kant waren de omstandigheden, met een slecht veld, in hun voordeel en vielen de cruciale momenten eveneens aan hun kant. Grote conclusies hoef je daar niet uit te trekken.”

We mogen alleszins niet vergeten hoe knap jullie parkoers van de laatste maanden is. Zaterdag ontvangen jullie Oostkamp als leider, ten tijde van de heenwedstrijd sloten jullie de eerste periode nog af als zesde.

“Tja, op dat moment had niemand durven voorspellen dat we het nog zo ver zouden schoppen. We hadden het geluk dat Eendracht Aalst een stevige dip doormaakte, terwijl bij ons alles in elkaar klikte. We geraakten in een goede flow, haalden pure versterkingen en konden onze ondergrens verhogen. Al zijn we we er absoluut nog niet. Nu pas komen we in de weken waarin de prijzen worden uitgereikt en het klassement begint te tellen.”

Maar als jullie winnen van Oostkamp kan het toch bijna niet meer mislopen?

“Weet je wat het is? Iedereen kijkt naar Lokeren-Temse, terwijl wij enkel op onszelf kunnen focussen. Dat is een voordeel. Dat we vrijwel zeker zijn van de titel wordt door de buitenwereld makkelijk gezegd, maar als speler mag je pas vieren of achterover leunen als het effectief binnen is.”

Hoeveel punten moeten jullie in de komende vier belangrijke duels - Oostkamp, Zelzate, Harelbeke en Aalst - pakken om wél zo goed als zeker te zijn?

“Die berekening heb ik nog niet gemaakt. Sowieso vind ik dat we absoluut nog niet mogen beginnen rekenen - het zijn allemaal lastige wedstrijden. Wat mij betreft moeten we voor twaalf op twaalf gaan, eigenlijk. Dat zijn we aan onze stand verplicht en is voor iedereen het duidelijkste.”

Na de heenmatch zei Simon Vermeiren over Oostkamp dat het geen ploeg is waar jullie van móeten winnen. Hoe denk jij daarover?

“Het is een gevaarlijke tegenstander, maar op ons veld wordt het een andere match dan in West-Vlaanderen, waar dat kleine kunstgras perfect op hun kwaliteiten is afgestemd. We zullen er alles aan doen om drie punten te pakken.”

Tot slot nog even over jouw situatie. Jij hebt nog steeds niet bijgetekend. Wordt daarover onderhandeld?

“Het is alleszins mijn bedoeling om langer in Lokeren te blijven. Waarom er dan nog geen handtekeningen zijn gezet? Er is wel gepraat en wat gepolst, maar ik vermoed dat het bestuur wil afwachten tot er zekerheid is over in welke reeks we volgend seizoen zullen spelen. Ik wil alleszins mee promoveren.”

Er zijn nog veel jongens einde contract. Verwacht je een leegloop?

“Neen, eigenlijk niet. Het bestuur en de sportieve cel is slim genoeg om geen grove borstel door deze kern te halen, maar hierop voort te bouwen. Natuurlijk zullen er bij promotie versterkingen komen, maar ik verwacht geen volledig nieuwe spelersgroep.”

