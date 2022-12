Lokeren-Temse blijft ver onder de maat en verliest verdiend van KVV Zelzate: “Als ploeg hebben we gefaald”

Dramatisch avond op Daknam. Wat liep er allemaal mis bij Lokeren-Temse, zeg? “Te stereotiep, te slap. Er zat weinig in”, analyseerde coah Hans Cornelis de Lokerse prestatie. Na amper vijf minuten klommen de bezoekers al op voorsprong. Gianni De Neve kon z’n coach bijgevolg alleen gelijk geven. “We begonnen veel te slap", had ook de verdediger gezien.

Overbodige tweede helft

Al moet wel gezegd: nadien herpakten de Waaslanders zich. Een dik halfuur voetbalden ze degelijk, met kansen en druk naar voren. Alleen liepen ze vlak voor de pauze tegen een fantastische Zelzaatse tegenaanval. “Ik telde zes grote kansen voor ons en twee voor hen...maar die zaten er wel alle twee in”, merkte Cornelis op.

Tot overmaat van ramp maakte Dianganga rond het uur een domme penaltyovertreding, waardoor de boeken al vrij snel toe konden. “Als het 0-3 wordt, dan weet je dat het gedaan is”, aldus De Neve. Cornelis: “Eigenlijk konden we in de tweede helft op geen énkel moment een vuist maken.”

Matige Maes

Want hoe makkelijk die tegengoals ook vielen, vooral offensief bleef Lokeren-Temse ver onder de maat. Zeker nadat Alexander Maes op het uur naar de kant werd gehaald had de thuisploeg simpelweg te weinig creativiteit. Cornelis was evenwel streng voor z’n spelmaker. “Ik vond Alex niet goed, net als vorig week. Dan moet ik een signaal geven.”

Cornelis probéérde het tij nog te keren door Casagolda in te brengen en van systeem te wisselen, maar veel meer dan steriele druk leverde dat niet op. “Ik had het gevoel dat we nooit zouden scoren. Zelzate straalde veel meer energie uit.”

Om de woorden van een wielerkampioen te parafraseren: is Lokeren-Temse door het ijs gezakt? Ja. De Neve beaamde: “Als ploeg hebben we gefaald. Dat is de realiteit die we onder ogen moeten zien. Zelzate was gewoon scherper en won verdiend. Als je na 80 minuten 0-3 achter staat, heb je niks te zeggen.”

Kloof met Aalst

Stof tot nadenken voor iedereen op Daknam - is deze kern wel evenwichtig samengesteld? Sporting verloor twaalf wedstrijden niet, maar heeft vrijwel nooit overschot. “We lieten al te vaak domme punten liggen”, weet ook De Neve. Gelukkig voor hen ging ook leider Aalst onderuit, waardoor de kloof ‘slechts’ vijf punten blijft. “Het is nog lang, maar om in de race te blijven is onze foutenmarge bijzonder klein.”

Lokeren-Temse - Zelzate 1-3

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, Boujouh, Dianganga, Van Moerzeke, Maes (59’ Casagolda), Elewaut (59’ Vercauteren), Janssen, De Wilde, De Neve, Vermeiren.

Zelzate: Van Rie, Grootaert, Lanckman, Djadi, Zwart (8’ Broeckaert), Franki, Nyarko, Vandenhende, Boete, Criel (73’ Pede), Manu (77’ Van Wesemael),

Doelpunten: 5’ Zwart (0-1), 45’ Boete (0-2), 63’ Broeckaert (0-3, pen.), 85’ Casagolda (1-3)

Geel: Boete (VMRD)