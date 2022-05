Loïck Vanwetter vierde met Racing hockeytitel tegen ex-club Gantoise: “Een zeer speciaal weekend”

Met de landstitel voor het Brusselse Racing zagen Jérôme Truyens en Jeremy Gucassoff hun clubcarrière bekroond, maar ook voor de 26-jarige boomlange Loïck Vanwetter uit Gavere werd het een bijzonder weekend tijdens de ION Hockey Finals in Louvain-la-Neuve. Hij keek in de finale immers zijn ex-team Gantoise in de ogen.

Loïck Vanwetter is aan zijn tweede passage bij Racing bezig. De ex-U21 international genoot zijn hockeyopleiding bij Gantoise, maar trok in 2014 op 19-jarige leeftijd naar Racing. “Gantoise was toen bij de mannen nog geen stabiele topper en om op het hoogste niveau te kunnen hockeyen koos ik voor Racing”, aldus Vanwetter. “Ik mocht er ook twee seizoenen van de Euro Hockey League proeven.”

Vanwetter bleef vijf jaar de Racing-kleuren trouw om vervolgens, in 2019, terug naar het Gentse thuisfront te keren. “Logisch, Gantoise was intussen een ambitieuze topploeg geworden én voor mijn stages Geneeskunde moest ik vooral in het Gentse zijn”, aldus de huisarts in opleiding. Vanwetter leek helemaal gesetteld, maar eerder verrassend kondigde Racing vorig jaar zijn terugkeer aan.

Hoogstaand seizoen

“Omwille van de studies was er lang onzekerheid omtrent mijn toekomst in het hockey”, zegt Vanwetter. “Gantoise wou echter snel duidelijkheid en dat lag moeilijker. Racing toonde zich flexibeler. Trainen op vrijdagnamiddag was voor mij niet haalbaar. Racing ging akkoord dat ik twee in plaats van drie trainingssessies per week afwerkte.”

Na een bizar en tegelijk hoogstaand hockeyseizoen mocht Racing het in de ION Hockey Finals tegen Gantoise opnemen. “Ik heb natuurlijk nog een pak vrienden in Gent”, glimlacht Vanwetter. “In de aanloop naar de finales kreeg ik wel wat berichtjes. Ja, het werd toch wel een speciaal weekend. Tijdens de matchen heb ik de gedachten om tegen mijn ex-team te hockeyen volledig losgelaten en deed ik gewoon mijn ding.”

Onvoorspelbaar

Vanwetter mocht na twee spannende wedstrijden ook nog eens de kampioensbeker in de hoogte steken. “Gantoise begon zaterdag enorm sterk”, aldus Vanwetter. “We wisten dat van hun wedstrijden in de reguliere competitie. Ze nemen altijd een goede start. Wij speelden zaterdag een mindere match, maar het was wel knap dat we na de pauze nog een 2-2-gelijkspel uit de brand sleepten. Zondag kon het alle kanten uit. Helemaal naar het beeld van het voorbije seizoen. Vanaf de eerste speeldag tot en met de ‘Hockey Finals’ waren de resultaten onvoorspelbaar. Dat je je uiteindelijk landskampioen mag noemen, blijft natuurlijk wel uniek.”

Eerst in Louvain-la-Neuve, vervolgens in thuishaven Brussel barstte zondag een Racing-feestje los. “De club heeft dan ook 81 jaar moeten wachten op een titel”, lacht Vanwetter. “Jeremy Gucassoff en Jérôme Truyens stonden met tranen in de ogen. Toch geweldig dat zij hun trouw aan de clubkleuren eindelijk beloond zien.”

Nieuwe staf

Racing mag volgend jaar de Euro Hockey League in en Vanwetter zal dan opnieuw van de partij zijn. Dat zal gebeuren met een volledig nieuwe staf. Als T1 neemt Xavier De Greve de plaats in van Craig Fulton. “Ook volgend jaar kan ik hockey en mijn opleiding combineren”, besluit Vanwetter. “Natuurlijk moet alles met de nieuwe coach nog eerst besproken worden (lacht).”