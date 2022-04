Loïck Luypaert met Braxgata voorbij Orée: “Trots, want clubhockey is zo mooi als je play-offs kan spelen”

De hockeyers van coach Philippe Goldberg moésten op de slotspeeldag van de reguliere competitie winnen op het veld van Orée om de play-offs te halen. Niet evident, want ook de Brusselaars hadden, in de strijd om de barrages te vermijden, nog punten nodig. Braxgata speelde trouwens een kleine thuismatch. Heel wat enthousiaste supporters uit Boom waren naar Brussel afgezakt.

Braxgata nam van bij het eerste fluitsignaal het heft in handen, maar incasseerde in de 20ste minuut op strafcorner wel een doelpunt van Tomas Domene (1-0). De spelers van Braxgata panikeerden niet en creëerden kansen. Net voor de pauze scoorde Loïck Luypaert op pc de verdiende gelijkmaker (1-1) en meteen na rusten toonde de kapitein opnieuw het goede voorbeeld: 1-2. Braxgata hockeyde op enthousiasme, maar verzuimde de wedstrijd af te maken. Heel wat kansen op 1-3 werden gemist en zo bleef de spanning in de match. De Argentijn Agustin Mazzilli zorgde uiteindelijk op tien minuten van het einde voor de verlossende derde treffer: 1-3. Het tegendoelpunt van Orée op het eindsignaal was van geen tel meer: 2-3.

“Ik ben geweldig trots op de jongens”, aldus Loïck Luypaert. “In de tweede competitieronde scoren we 23 op 30, geen enkel team doet beter. Of we in februari nog geloofden in het bereiken van de play-offs ? Ik wel, maar ik was misschien wel de enige (lacht). Er was veel mogelijk in deze competitie. Enkele topmatchen winnen en je sloot weer aan bij het peloton. Dit is een fantastisch resultaat. Clubhockey is zo mooi als je de play-offs mag spelen. Hiervoor doen we het.”

Bouwen aan mooi team

De openingsgoal van Orée bracht Braxgata duidelijk niet van de wijs. “Neen, het was niet de eerste keer dat we achter kwamen. Er was helemaal niets aan de hand”, zegt Luypaert. “Het geloof bij de jongens is groot. Braxgata heeft enkele matige jaren achter de rug – we eindigden geregeld op de tiende plaats -, maar nu zijn we aan het bouwen aan een mooi team voor de toekomst. Er breekt nu ook heel wat eigen jeugd door. Het is zes jaar geleden dat we nog eens de play-offs speelden. Toen waren we er niet klaar voor, nu hopelijk wel. In de aanloop naar de halve finales moeten we deze week misschien nog wel wat op de afwerking trainen (knipoogt). We lieten tegen Orée immers heel wat kansen liggen.”

Zo wordt het voor Braxgata nog een geweldig einde van het seizoen. Samen met Racing is Braxgata immers de enige club die zowel bij de mannen als de vrouwen aan de play-offs mag deelnemen.

