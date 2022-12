Loïc Thissen zegt Olsa Brakel per direct vaarwel na jobpromotie: “Dit was een moeilijke beslissing”

Thissen is een snelle en dribbelvaardige linkerflankaanvaller. Zijn polyvalentie sprak Brakel aan, want de Henegouwer kan ook als flankverdediger of diepe spits aardig zijn streng trekken. De 29-jarige Thissen bracht bovendien tonnen ervaring mee. Na zijn jeugdopleiding bij Standard Luik en Bergen schopte hij het tot in eerste klasse bij Bergen. Daarna volgden zes jaar Ronse. Als topschutter zorgde hij enkele jaren terug voor de promotie van Ronse, maar na een zware knieblessure moest hij hard terugvechten en de blessure deed zijn scoremachine wat stokken. Voor zijn transfer naar Olsa ontpopte Thissen zich tot een vaste waarde en aanvoerder bij Ronse. Begin 2021 ondertekende Thissen een contract voor drie seizoen bij geel-zwart, maar dat contract zal hij dus niet uitdoen.

“Door die promotie op mijn werk werd ik verplicht om een keuze te maken. En het was een verdomd moeilijke keuze, want ik voelde me uitstekend geïntegreerd bij Olsa. Van mijn woonplaats Hornu (nabij Bergen) is het een dik uur rijden om te kunnen gaan trainen. Dat is dus na de jaarwisseling niet langer haalbaar in combinatie met mijn job. Ik wil de club bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, evenals de coaches en ook CEO Bart Vermeulen, die mijn keuze om dichter bij huis en ook mijn werk te willen voetballen volkomen begreep”, vertelt Thissen.

Aderlating

Ondertussen geeft de flankverdediger toe dat hij al in contact staat met enkele clubs uit zijn regio. Hij hangt dus zijn schoenen nog niet aan de haak. Het vertrek van Thissen is sowieso een stevige aderlating voor Brakel, want de Waal was het voorbije anderhalve seizoen een vaste waarde in het team van coach Nijst. De club beseft ook dat het niet makkelijk is om middenin een seizoen een waardig alternatief te vinden, maar sluit niks uit.