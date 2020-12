Loïc Schwartz (Filou Oostende) viert verjaardag met ruime zege tegen Brussels: “Blij weer te kunnen spelen”

“In mijn tiende seizoen als profspeler is het de vierde keer dat ik moest spelen op mijn verjaardag. Ik hecht bijgevolg meer belang aan het feit dat ik opnieuw op het parket kon staan na mijn blessure”, vertelt de 28-jarige Schwartz. “Het was erg frustrerend om net voor het competitieduel met Charleroi de strijd te moeten staken. Ik voelde me immers top, bulkte van het vertrouwen en was ‘pissed’ om daags nadien ook langs de kant te moeten toekijken naar het duel met Burgos.”

Chillen is geen optie

Na een kwartier leek een monsterzege in de maak bij 41-17, maar met een maximale kloof van 35 punten (71-36) nam de landskampioen de voet van het gaspedaal, waardoor Brussels de schade nog wat wist te beperken, tot ongenoegen van Gjergja. “Ik herinner me nog mijn eerste wedstrijd bij Oostende destijds voor de beker in Houthalen”, aldus nog Schwartz. “We hadden toen een bonus van meer dan veertig punten, maar kregen alsnog op onze donder, toen we wat verslapten en de tegenstander enkele korven op rij wist te scoren. Even wat chillen op het veld is dus geen optie. Met alle respect voor alle Belgische clubs, maar omwille van het niveauverschil kunnen we ons in dit soort matchen zelfs wat foutjes veroorloven en komt de overwinning niet in het gedrang. Volgens mij is de competitie dit seizoen minder sterk, maar een pak landgenoten krijgt speelkansen en ik ben overtuigd dat we hiervan de vruchten zullen plukken op termijn”, besluit Schwartz.